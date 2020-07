Την είδηση για τον Αμερικανό γκαρντ έκανε γνωστή ο Ιταλός δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία στο Sportando.

Ο Τέιλορ μέτρησε στην φετινή EuroLeague 8 πόντους και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 40% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 68% στις βολές.

Former Asvel point guard Jordan Taylor is rumored to be going to Japan.

Taylor averaged 8ppg and 3.8apg in EuroLeague this past season

