WNBA: Η Τσάρλι Κόλιερ στο Νο1 του Draft (pic)

H σεζόν είναι έτσι και αλλιώς ιστορική για το WNBA. Πρόκειται για την 25η στην ιστορία της διοργάνωσης, με το φετινό Draft, το οποίο έγινε ξανά με ψηφιακό τρόπο, να είναι εξίσου ιστορικό.

Στο Νο1 και στις Ντάλας Ουίνγκς κατέληξε ο Τσάρλι Κόλιερ, η οποία στο Τέξας μέτρησε 19 πόντους και 11.3 ριμπάουντ.

Ένα υποψήφιο Νο1, η Φινλανδή Άουκα Κούιερ, βρέθηκε μία θέση παρακάτω, και επιλέχθηκε επίσης από τις Ντάλας Ουίνγκς! H Κούιερ θα γίνει η πρώτη μπασκετμπολίστρια από τη Φινλανδία, η οποία θα αγωνιστεί στο WNBA. Παράλληλα, οι Ουίνγκς έγιναν η πρώτη ομάδα που επιλέγει στις δύο πρώτες θέσεις. Από τη Λοταρία κέρδισε το Νο2, ενώ το Νο1 το απέκτησε μέσω ανταλλαγής.

Στο Νο3 επιλέχθηκε η Άαρι ΜακΝτόναλντ από τις Ατλάντα Ντριμ.

With the No. 1 pick in the #WNBADraft 2021 presented by @StateFarm, the @DallasWings select @charlicollier from @TexasWBB! #CountIt pic.twitter.com/kFb4tXEive

— WNBA (@WNBA) April 15, 2021