WNBA: Αλλάζει τα πάντα για την 25η σεζόν του! (pics)

Το WNBA ετοιμάζεται για την ιστορική 25η σεζόν του και σκοπεύει να την κάνει αξέχαστη. Εκτός από το νέο λογότυπο, τις νέες εμφανίσεις και τη νέα μπάλα, αφού εγκαινιάζεται η νέα συμφωνία με την Wilson (το ΝΒΑ θα ακολουθήσει του χρόνου) η λίγκα των Γυναικών στις ΗΠΑ θα προσθέσει και μία νέα διοργάνωση.

Αυτή θα ονομάζεται Commisioner's Cup και θα αφορά 10 ματς της κανονικής περιόδου που θα μετράνε για την ξεχωριστή διοργάνωση. Και θα γίνουν μετά τη διακοπή για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Με το WNBA να χρησιμοποιεί το έξτρα τουρνουά ως την καλύτερη ευκαιρία για να μπούνε οι αθλήτριες στο κλίμα. Το σλόγκαν της νέας σεζόν είναι «Κάνε το να μετράει».

Ανάμεσα σε όλα όσα θέλει να κάνει η διοργανώτρια, θα υπάρχουν και δράσεις κατά του ρατσισμού και υπέρ των φυλετικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα τιμηθούν και οι κορυφαίες αθλήτριες του σε αυτά τα 25 χρόνια.

Already hard at work with our new ball.

Take a look at the redesigned @WilsonBasktball game ball for Season 25 #CountIt #WNBA pic.twitter.com/mLoxfGOeCP

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) March 15, 2021