Η ομάδα από το Σιάτλ νίκησε την Ατλάντα Dreams με 100-63, αλλά το παιχνίδι θα μείνει στην ιστορία.

Οι Storm ευστόχησαν 18 φορές πίσω από την γραμμή των τριών πόντων και ισοφάρισαν το ρεκόρ στο WNBA.

Για την ιστορία οι Mystics είναι η πρώτη ομάδα που είχε 18 εύστοχα τρίποντα.

18 threes tonight sets franchise record & ties WNBA record for most threes in a game.

