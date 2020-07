Ποιο φαγητό; Παίκτριες του WNBA είναι σε σπίτια με σκουλήκια! (vids)

Αηδιαστικά δωμάτια, σκουλήκια στο πάτωμα, ακόμα και έντομα πάνω στα - σπασμένα - κρεβάτια.

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι παίκτριες του WNBA στη δική τους «φούσκα» στο Μπρέιντεντον της Φλόριντα και στο «IMG Academy».

Την στιγμή που παίκτες του ΝΒΑ καταφτάνουν στο Ορλάντο και κάποιοι παραπονιούνται για το φαγητό... αεροπλάνου ή νοσοκομείου που έχουν στο ξενοδοχείο, αυτά που αντιμετωπίζουν οι παίκτριες της κορυφαίας γυναικείας λίγκας μοιάζουν - και είναι - πιο σοβαρά.

Παίκτριες όπως οι Άτζα Ουίλσον και η Κέιλα Τζόνσον ανέβασαν και σχετικά βίντεο στα social media, με το WNBA να διαβεβαιώνει πως χειρίζεται το θέμα, ώστε να βρεθούν λύσεις και να αποκατασταθεί η τάξη.

Αυτό, ωστόσο, συμβαίνει στο ένα συγκρότημα που μένουν κάποιες ομάδες, αφού στα υπόλοιπα οι παίκτριες περνούν καλά και η ποιότητα του φαγητού τους είναι καλύτερη.

just got this video from one of the laundry rooms inside the WNBA “bubble” and couldn’t be more disturbed. this is not ok. pic.twitter.com/6FC10jlcql

— Kayla Johnson (@klajohnson) July 7, 2020