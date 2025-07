Μόλις... 55.511.973 δολάρια διαφορά το πιο ακριβό συμβόλαιο του NBA με το πιο ακριβό στο WNBA!

Χαώδης είναι διαφορά που χωρίζει το πιο ακριβό συμβόλαιο στο NBA τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με το αντίστοιχο στο WNBA. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 55.5 εκατομμύρια δολάρια!

Στο περιθώριο του «All Star Game» του WNBA το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ιντιανάπολις, την παράσταση έκλεψαν τα μπλουζάκια που φορούσαν όλες οι μπασκετμπολίστριες.

Συγκεκριμένα έγραφαν πάνω «Pay Us What You Owe Us» δηλαδή «Πληρώστε μας ό,τι μας χρωστάτε» θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τα χαμηλά συμβόλαια την ώρα που υπήρξαν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για μια νέα συλλογική σύμβαση (CBA) μεταξύ της WNBA και της Ένωσης Παικτριών (WNBPA).

Φυσικά δεν μπορεί να τεθεί θέμα σύγκρισης με τα συμβόλαια στο NBA καθώς η απόσταση είναι κάτι παραπάνω από χαώδης! Η διαφορά στα χρήματα απέχει... έτη φωτός, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τη γλώσσα των αριθμών.

Το πιο ακριβό συμβόλαιο του NBA το είχε ο Στεφ Κάρι για τη σεζόν 2024-25, το οποίο του απέφερε 55.761.217 δολάρια! Αντίστοιχα το πιο ακριβό συμβόλαιο στο WNBA για τη τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, ανήκει στην Κέλσι Μίτσελ των Ιντιάνα Φίβερ η οποία έλαβε 249.244 δολάρια!

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η διαφορά των δύο πιο ακριβών συμβολαίων σε NBA και WNBA απέχει... 55.511.973 δολάρια!