Διαμαρτυρία με μπλουζάκια «πληρώστε μας ό,τι μας χρωστάτε» στο All Star Game του WNBA από τις παίκτριες για τους μισθούς τους!

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των παικτριών του WNBA θεωρώντας ότι αμείβονται πολύ χαμηλότερα απ' όσο θα έπρεπε, ειδικά από τη στιγμή που οι διαφορές με το NBA απέχουν...έτη φωτός. Δείτε ποια είναι τα 10 πιο ακριβά συμβόλαια στο WNBA.

Στην Ιντιανάπολις έλαβε χώρα το ετήσιο «All Star Game» του WNBA ωστόσο πέρασε σε... δεύτερη μοίρα! Και αυτό διότι οι παίκτριες είχαν τον... δικό τους καημό και αφορούσε τις αμοιβές τους.

Συγκεκριμένα οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας (CBA) μεταξύ της WNBA και της Ένωσης Παικτριών (WNBPA) αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς στο περιθώριο του All Star Game: «Εδώ βρίσκεται το χρήμα, οπότε και οι δύο πλευρές θα παλέψουν σκληρά γι’ αυτό», δήλωσε την Παρασκευή η φόργουορντ των Μινεσότα Λινξ, Ναφίσα Κόλιερ και συνέχισε: «Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σ’ αυτό το ζήτημα».

Μάλιστα οι μπασκετμπολίστριες εμφανίστηκαν με μπλουζάκια «Pay Us What You Owe Us» δηλαδή «Πληρώστε μας ό,τι μας χρωστάτε». Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς συγκρίνονται τα ατομικά χορηγικά της συμβόλαια με τον μισθό της, η γκαρντ των Ιντιάνα Φίβερ και μεγάλη απούσα λόγω τραυματισμού από το All Star Game, Κεϊτλίν Κλαρκ, είπε:

«Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι είμαστε πολύ τυχερές που έχουμε αυτά τα επιπλέον έσοδα από συμφωνίες εκτός αγωνιστικού χώρου. Και νομίζω πως αυτό είναι ακριβώς ένα από τα ζητήματα για τα οποία αγωνιζόμαστε στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να πληρωνόμαστε περισσότερο και ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει όσο η λίγκα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Αυτό είναι πιθανότατα το πιο σημαντικό σημείο για το οποίο δίνουμε τη μάχη.»

Σύμφωνα με την υπάρχουσα συλλογική σύμβαση (CBA), οι παίκτριες της WNBA λαμβάνουν το 25% των κερδών από τη συμμετοχή τους στα έσοδα, αλλά μόνο εφόσον η λίγκα πιάσει τον ετήσιο «σωρευτικό στόχο εσόδων». Το υπόλοιπο 75% προστίθεται στο χρηματικό ποσό που το WNBA καταβάλλει στις παίκτριες κατά την offseason μέσω συμβολαίων marketing. Αντιθέτως, στο NBA ισχύει κατανομή εσόδων 50-50: οι παίκτες λαμβάνουν το 50% όλων των εσόδων της λίγκας, ανεξαρτήτως στόχων.

Όσον αφορά τους μισθούς, το super-maximum συμβόλαιο στη WNBA φτάνει περίπου τα 250.000 δολάρια και αποδίδεται μόνο σε μία «cored» παίκτρια ανά ομάδα. Το κανονικό ανώτατο όριο είναι 216.000 δολάρια, ενώ το συμβόλαιο για rookies ξεκινά στα 72.000 δολάρια.

