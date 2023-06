Γκράινερ: Ακροδεξιός προβοκάτορας της επιτέθηκε φραστικά στο αεροδρόμιο του Ντάλας (vid)

Ακροδεξιός προβοκάτορας προσπάθησε να προσεγγίσει την Μπρίτνεϊ Γκράινερ στο αεροδρόμιο του Ντάλας, φωνάζοντας της ότι μισεί τις HΠΑ.

Ακόμα μια περιπέτεια τον τελευταιο καιρό για την Μπρίτνεϊ Γκράινερ. Εκεί που βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Ντάλας μαζί με την αποστολή των Phoenix Mercury, ένας ακροδεξιός παρουσιαστής, ο Άλεξ Στάιν πήγε να την πλησιάσει και τη ρώτησε: «Μπρίτνεϊ θέλεις ακόμα να μποϊκοτάρεις την Αμερική;» . Στη συνέχεια ο Στάιν είπε ότι η Γκράινερ μισεί τις ΗΠΑ, με την ασφάλεια του αεροδρομίου να τον απομακρύνει.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ αφέθηκε ελεύθερη στις 8 Δεκέμβρη, με τις ΗΠΑ να κάνουν ανταλλαγή κρατουμένου, αφήνοντας Ρώσο έμπορο όπλων. Tης είχε επιβληθεί ποινή 9 ετών για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών και βρισκόταν στη φυλακή από τον Φεβρουάριο, όταν και συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας. H ίδια σκοπεύει να βγάλει βιβλίο για τα όσα βίωσε στις φυλακές.

Για το περιστατικό με τον Στάιν και την Γκράινερ, το WNBA εξέδωσε ανακοίνωση: «Η ασφάλεια της Μπρίτνεϊ Γκράινερ και όλων των παικτών του WNBA είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας.

Καθώς συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες για το σημερινό περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ντάλας, έπεσε στην αντίληψή μας ότι αυτό ενορχηστρώθηκε από μια φιγούρα και προβοκάτορα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Οι ενέργειές του ήταν ακατάλληλες και ατυχείς.

Πριν από τη σεζόν, το WNBA συνεργάστηκε με το Phoenix Mercury και την ομάδα της BG για να διασφαλίσει την ασφάλειά της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η οποία περιελάμβανε πτήσεις τσάρτερ για αγώνες WNBA και ανέθεσε προσωπικό ασφαλείας μαζί της ανά πάσα στιγμή. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλεια των παικτών».

Δείτε το video

Since the @WNBA is writing press releases about me…here is a snippet of my interaction with Brittney Griner today….



Watch the Full Video on my YouTube Channel Sunday Morning 10am Centralhttps://t.co/fe07WOHjct pic.twitter.com/FEnp8Vll6d