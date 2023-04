Ο Ντίλον Μπρουκς είδε τους διαιτητές να του καταλογίζουν flagrant 2 για χτύπημα στα γεννητικά όργανα του ΛεΜπρόν Τζέιμς με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Λέικερς και Γκρίζλις ρίχνονται στη «μάχη» της τρίτης αναμέτρησης των play-offs και η αλήθεια είναι πως τα φώτα... έπεσαν λίγο παραπάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Ντίλον Μπρουκς που πρόσφατα άνοιξαν... λογαριασμούς.

Ο παίκτης των Γκρίζλις παρόλα αυτά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Μετά από επαφή που είχε με τον «βασιλιά» οι διαιτητές τον απέβαλαν για «άσκοπη και υπερβολική επαφή». Το flagrant 2 το οποίο του καταλογίστηκε ήταν για χτύπημα στα γεννητικά όργανα, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια.

Αυτή είναι και η δεύτερη αποβολή στην καριέρα του Μπρουκς, με το σκηνικό μάλιστα να θυμίζει τα αντίστοιχα με τους Τζέιμς Χάρντεν και Τζοέλ Εμπίντ στο Game 3 των Σίξερς με τους Νετς.

Dillon Brooks was ejected after receiving a flagrant 2 for this hit to LeBron. pic.twitter.com/LL9CLRAryy