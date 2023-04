Ο Τόνι Μπράδερς, πολύπειρος διαιτητής του ΝΒΑ, κλήθηκε να δώσει εξήγηση στις αποφάσεις για την αποβολή του Τζέιμς Χάρντεν και την παραμονή του Τζοέλ Εμπίντ στο ματς παρά την ενέργειά του στον Κλάξτον.

Οι Σίξερς βρίσκονται πλέον στο 3-0 και συνεχίζουν πιο ήρεμοι τη σειρά με τους Νετς. Στο ματς από τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/04), όμως, η ηρεμία δεν ήταν κάτι που μπορούσε να χαρακτηρίσει το κλίμα της αρένας. Εντάσεις, αποβολές και αποφάσεις που προκάλεσαν απορία είχαν και αυτές τον πρώτο λόγο.

Ο πολύπειρος διαιτητής του ΝΒΑ, Τόνι Μπράδερς, μίλησε για τα αμφιλεγόμενα περιστατικά που έλαβαν χώρα στο Game 3 του Μπρούκλιν. Σύμφωνα με τον ίδιο και τις δηλώσεις που παρουσιάζει το Clutch points, o ref εξηγεί πως η... ασυλία που δόθηκε στον Τζοέλ Εμπίντ που παρέμεινε στο ματς παρά την κλωτσιά στον Κλάξτον ήταν γιατί:

«Η επαφή κρίθηκε περιττή και με βάση το σημείο στο οποίο έφτασε το πόδι, δεν πέρασε στο επίπεδο της υπερβολής» και τόνισε πως και εκείνος δεν το θεωρεί flagrant 2.

Nic Claxton finished this and-one over Joel Embiid and was kicked by Embiid in the groin as it looked like he stepped over him 👀



Play is under review.pic.twitter.com/HQIuk3urGn