Η Σίλβια Φόουλς έδωσε την τελευταία της παράσταση στο παρκέ των Μινεσότα Λινξ και αποθεώθηκε από το κοινό που έφτιαξε το ιδανικό κλίμα για το αντίο μιας μεγάλης μορφής του WNBA.

Ο τελευταίος «χορός» της Σίλβια Φόουλς στη Μινεσότα τα είχε όλα. Γεμάτο γήπεδο... Χαρά... Συγκίνηση και αποθέωση για μία μεγάλη παίκτρια που σφράγιζε την παρουσία της στο παρκέ των Λινξ. Στα 36 της χρόνια είπε το αντίο όπως άξιζε στην καριέρα της.

🗣️ "SYL'S HOUSE!"



What a moment from the Minnesota crowd as @SylviaFowles walks up to the podium. pic.twitter.com/uGB9mOjggQ