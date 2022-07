Τραμπ για Γκράινερ: «Μια κακομαθημένη που πήγε στη Ρωσία φορτωμένη με ναρκωτικά»!

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το ενδεχόμενο ανταλλαγής της Μπρίτνεϊ Γκράινερ με τον Ρώσο έμπορο όπλων, Βίκτορ Μπουτ εξηγώντας πως είναι μια πολύ κακή ιδέα!

Το CNN ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες πως η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία για την απελευθέρωση της σταρ του WNBA, Μπρίτνεϊ Γκράινερ προσφέροντας ως αντάλλαγμα τον Βίκτορ Μπουτ.

Πρόκειται για τον Ρώσο έμπειρο όπλων που έχει χαρακτηρισετεί ως «Έμπορος του Θανάτου». Η Ρωσία έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απελευθέρωση του Μπουτ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία ότι σχεδίαζε να πουλήσει παράνομα όπλα στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε ραδιοφωνική εκπομπή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ πήγε φορτωμένη με ναρκωτικά σε μια εχθρική περιοχή όπου είναι πολύ προσεκτικοί με αυτά τα θέματα. Δεν τους αρέσουν τα ναρκωτικά. Και την έπιασαν. Τώρα υποτίθεται ότι θα την βγάλουμε έξω. Υποτίθεται ότι θα δώσουμε στους Ρώσους έναν δολοφόνο, έναν από τους πιο μεγάλους εμπόρους όπλους στον κόσμο που έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς, πολλούς ανθρώπους»!

Και πρόσθεσε: «Θα τον στείλουμε στη Ρωσία και θα την πάρουμε πίσω. Η Γκράινερ ήξερε πως δεν πας στη Ρωσία με ναρκωτικά και το παραδέχτηκε. Ο Μπουτ είναι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο και θα του δοθεί η ελευθερία επειδή ένας δυνητικά κακομαθημένος (σ.σ. εννοεί την Γκράινερ) πηγαίνει στη Ρωσία κουβαλώντας ναρκωτικά»!

Η Γκράινερ κρατείται στη Ρωσία από τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς είχε συλληφθεί από την αστυνομία σε αεροδρόμιο της Μόσχας έχοντας στην κατοχή της φυσίγγια με χασισέλαιο.

During an interview with @ClayTravis and @BuckSexton, former President Donald Trump weighed-in on the Brittney Griner situation. His take on sending a Russian arms dealer for her in a prisoner swap?



"Doesn't seem like a very good trade." https://t.co/euGjF3gFOQ