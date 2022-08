Όπως όλα δείχνουν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα υπογράψει την ανανέωση με τους Λέικερς.

Ο κόσμος του ΝΒΑ και οι insiders της λίγκας δεν σταματούν να ασχολούνται με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και με το κατά πόσο θα συνεχίσει να βρίσκεται στους Λέικερς και τα επόμενα χρόνια. Η Πέμπτη 4 Αυγούστου αποτελεί μια ημερομηνία-σταθμό για τον... Βασιλιά, όπως εξηγήσαμε στο Gazzetta αφού μπορείπλέον να υπογράψει την επέκταση του. Και όταν μιλάμε για επέκταση, υπάρχει το ενδεχόμενο για μονοετή αξίας 47 εκατ. δολαρίων, είτε για επέκταση δύο ετών αξίας 97 εκατ.δολαρίων.

Όπως όλα δείχνουν το θέμα θα λήξει με τον καλύτερο τρόπο για τις δύο πλευρές, αφού σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα από το basketball talk, ο σταρ της ομάδας της Λος Άντζελες θα υπογράψει την ανανέωση με τους λιμνάνθρωπους, ωστόσο δεν θα βιαστεί και το κείμενο αναφέρει πως η ανανέωση θα είναι για 1+1 έτη. Έτσι είναι πιθανό να τελειώσει την καριέρα του στην ομάδα από το Λος Άντζελες, έχοντας πατήσει πλέον στα 37 του.

Το τωρινό συμβόλαιο του 37χρονου superstar ολοκληρώνεται τη σεζόν 2022-23

