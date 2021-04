Η ματσάρα του Ουίλιαμς – Γκος κόντρα στην ΤΣΣΚΑ! (vid)

Η «Λόκο» επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με σκορ 103-94, υποχρεώνοντας την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην 7η ήττα της στη VTB League.

Στο μεταξύ, ο Νάιτζελ Ουίλιαμς – Γκος έκανε τη διαφορά για τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, μετρώντας 21 πόντους, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η VTB League δημοσίευσε τα highlights του.

