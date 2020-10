Πασκουάλ: «Εχουμε αγώνα μετά από 23 ημέρες...»

Ο κορονοϊός βασάνισε τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Η τελευταία φορά που η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ αγωνίστηκε, ήταν στις 9 Οκτωβρίου. Στην επικράτηση επί της Μπαρτσελόνα, με την οποία η ρωσική ομάδα έφτασε στο 2-0 στη φετινή EuroLeague.

Από τότε, όλα άλλαξαν. Απανωτά κρούσματα κορονοϊού, απομόνωση και αποχή! Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή (1/11), όταν η Ζενίτ θα αντιμετωπίσει την Αστάνα για τη VTB League.

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που επιστρέφουμε στο παρκέ, μετά από 23 ημέρες και τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα. Μας λείπει η αγωνιστική δράση και η στήριξη των φιλάθλων μας», εξήγησε ο Πασκουάλ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ζενίτ.

Ο σύλλογος της Αγίας Πετρούπολης είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη EuroLeague, την Πέμπτη (5/11, 19:00). Και θα υποδεχτεί τους «ερυθρόλευκους» έχοντας μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, μετά τη μεγάλη αγωνιστική απουσία.

