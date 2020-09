ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Πάρμα Περμ 95-97: Ήττα - σοκ για την ομάδα του Ιτούδη

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη φάνηκε να έχει μια εύκολη νίκη στα χέρια της, αλλά έκανε τον αγώνα με την Πάρμα Περμ «θρίλερ» και τελικά ηττήθηκε (95-97).

Η ΤΣΣΚΑ μπήκε στην τέταρτη περίοδο με το σκορ στο 83-61 (+22, 31'), αλλά οι αντίπαλοί της άρχισαν την αντεπίθεσή τους και με ένα σερί 14-0 μείωσαν και απείλησαν. Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν για... καρδιακούς, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 93-94, 10'' πριν το φινάλε. Ο Μάικ Τζέιμς «απάντησε» για το 95-94, αλλά η Πάρμα πήρε τη νίκη στη λήξη (95-97) με σουτ του Γκριγκόριεβ.

Για τους νικητές, ο Σάβοβιτς είχε 18 πόντους και οι Μετζέρις, Τζόνσον και Γιουσκεβίτσιους από 11 ο καθένας.

Για την ΤΣΣΚΑ, ο Μάικ Τζέιμς έφτασε τους 31 πόντους, ο Κλάιμπερν τους 19 και ο Μιλουτίνοφ τους 13.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 55-44, 81-61, 95-97.

What a crazy finish in Moscow! PARMA comes back from -22 and defeats CSKA on the road

@TheNatural_05 - 31 + 6 AST, @Da_Thrill21 - 18 + 6 REB

Boris Savovic - 18 PTS, @8Adas - 11 PTS pic.twitter.com/f20Af88eKG

— VTB League (@VTBUL) September 26, 2020