Απίστευτο ξέσπασμα του Πιστιόλη στους διαιτητές, τον συγκράτησε ο Αβράμοβιτς! (vid)

Ο Ανδρέας Πιστιόλης ξέσπασε κατά των διαιτητών στο ντέρμπι της VTB League ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ και τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, με τον Άλεκσα Αβράμοβιτς να προσπαθεί να συγκρατήσει τον Έλληνα προπονητή!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ηττήθηκε από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν με 104-106 για τη VTB League και ο Ανδρέας Πιστιόλης βγήκε... εκτός εαυτού με τις διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Έλληνας κόουτς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ξέσπασε προς τους διαιτητές στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ενώ ο Άλεκσα Αβράμοβιτς προσπαθούσε να συγκρατήσει τον προπονητή του, ο οποίος αποβλήθηκε!

A heated reaction from Andreas Pistiolis (@APistiolis) during the VTB League game between CSKA and Lokomotiv Kuban 👀 pic.twitter.com/OBEV1JkZ85