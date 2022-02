Η Κάλεβ Ταλίν, μέλος της VTB League από το 2009, ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τους Ρώσους, μετά την εισβολή των στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Κάλεβ Ταλίν τάχθηκε εναντίον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τερματίζοντας τη συνεργασία της με τη VTB League. Η ομάδα από την Εσθονία αποτέλεσε μέλος της από το 2009, όντας ουσιαστικά από τις πρώτες ομάδες που στήριξαν την προσπάθεια, αφού εντάχθηκε στο ρόστερ των συλλόγων από τη 2η σεζόν της.

«Η ομάδα είναι εναντίον σε κάθε μορφή βίας και πολεμικής δραστηριότητας, έχουμε μία μεγάλη χρονικά συνεργασία με την VTB League, η οποία έδωσε στην ομάδα και στους παίκτες μας τη δυνατότητα να αγωνιστούμε σε ένα υψηλού επιπέδου πρωτάθλημα, αλλά οι κινήσεις που έκανε η Ρωσία είναι ανεπίτρεπτες», αναφέρει η Κάλεβ στην ανακοίνωσή της.

Official statement by the club regarding the participation in VTB League after actions taken by Russian Federation.#StandWithUkraine pic.twitter.com/kAyVHZkni7