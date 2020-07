Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ θα φορέσει την φανέλα της Τόφας και θα αγωνιστεί στο Basketball Champions League, όπως έγινε γνωστό.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού με την τουρκική ομάδα θα είναι για 1+1 χρόνια.

Τελευταίος σταθμός του Σον Κιλπάτρικ ήταν η Μπουντούτσνοστ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 10.1 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 15 παιχνίδια.

DONE DEAL: Sean Kilpatrick agreed to a 1+1 contract with Tofas Bursa, a source told @Sportando and @ugurozan.

Kilpatrick has played 157 NBA games averaging 10.3ppg, 2.7rpg and 1.5apg

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 20, 2020