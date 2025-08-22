Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο διαμαρτυρήθηκε προς τους διαιτητές για ένα φάουλ, στην αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ελλάδα για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Μπορεί το Τουρνουά Ακρόπολις να είναι φιλικό, ωστόσο ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο και το αλέγρο ταμπεραμέντο του έκανε την εμφάνισή του. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το EuroBasket 2025, με τον Ποτζέκο να μπαίνει νωρίς νωρίς στο glass floor.

Ο κόουτς των Ιταλών διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ και πάτησε εντός glass floor, ώστε να ζητήσει αυτό το σφύριγμα από τους διαιτητές.