Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ιταλία - Ελλάδα: Ο Ποτζέκο μπήκε στο glass floor για να διαμαρτυρηθεί (vid)
Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο διαμαρτυρήθηκε προς τους διαιτητές για ένα φάουλ, στην αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ελλάδα για το Τουρνουά Ακρόπολις.
Μπορεί το Τουρνουά Ακρόπολις να είναι φιλικό, ωστόσο ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο και το αλέγρο ταμπεραμέντο του έκανε την εμφάνισή του. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το EuroBasket 2025, με τον Ποτζέκο να μπαίνει νωρίς νωρίς στο glass floor.
Ο κόουτς των Ιταλών διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ και πάτησε εντός glass floor, ώστε να ζητήσει αυτό το σφύριγμα από τους διαιτητές.
Η διαμαρτυρία του Ποτζέκο
