Η Εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία στο τουρνουά Aegean Acropolis, με τον Βασίλη Σπανούλη να αφήνει εκτός 13άδας τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου (22/8, 20:00). Αντίθετα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα παίξει για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο φινάλε του τουρνουά Aegean Acropolis, λίγες μέρες πριν συναντηθούν ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025.

Οι Ιταλοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στην προετοιμασία απέναντι στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Εθνική θα παραταχθεί με 13 διαθέσιμους παίκτες. Εκτός αγώνα θα μείνουν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου.

Το πρώτο φιλικό με Τολιόπουλο

Αντίθετα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας. Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού αντιμετώπιζε μυϊκό πρόβλημα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα προηγούμενα πέντε φιλικά.

Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες με την Ιταλία