Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Χωρίς Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μήτογλου με Ιταλία
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στο φινάλε του τουρνουά Aegean Acropolis, λίγες μέρες πριν συναντηθούν ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025.
Οι Ιταλοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στην προετοιμασία απέναντι στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Εθνική θα παραταχθεί με 13 διαθέσιμους παίκτες. Εκτός αγώνα θα μείνουν οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου.
Το πρώτο φιλικό με Τολιόπουλο
Αντίθετα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας. Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού αντιμετώπιζε μυϊκό πρόβλημα που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στα προηγούμενα πέντε φιλικά.
Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες με την Ιταλία
- Κώστας Παπανικολάου
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Θανάσης Αντετοκούνμπο
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Δημήτρης Κατσίβελης
- Νίκος Χουγκάζ
- Βαγγέλης Ζούγρης
- Αλέξανδρος Σαμοντουροβ
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Νάσος Μπαζίνας
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Κώστας Αντετοκούνμπο
