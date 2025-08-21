Η Λετονία επικράτησε άνετα της Ιταλίας με 83-68 στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά Aegean Acropolis, με πρωταγωνιστές τους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Άρτουρς Κούρουκς.

Οι Λετονοί είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και ανοίγοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στη «σκουάντρα ατζούρα».

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:07 συμμετοχής, ο Άρτουρς Κούρουκς είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Νταβίς Μπέρτανς πρόσθεσε 12 πόντους με 3/5 τρίποντα και 3 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Ιταλίας, που θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο φινάλε του Aegean Acropolis (22/8, 20:00) αλλά και στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, ο Ματέο Σπανιόλο σημείωσε 17 πόντους, με τον Σιμόνε Φοντέκιο να μένει στους 9 πόντους με 3/15 σουτ εντός πεδιάς.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 42-33, 66-49, 83-68.

LATVIA # Players MIN PTS FT 2PTS 3PTS FG OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF 5 MEJERIS MAREKS 12:33 8 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 10 6 PORZINGIS KRISTAPS * 23:07 12 2/2 100% 2/7 28.6% 2/5 40% 4/12 33.3% 0 8 8 6 0 0 1 4 2 17 8 BERTANS DAVIS * 18:01 12 3/3 100% 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 0 3 3 0 0 0 0 3 2 13 9 BERTANS DAIRIS 16:01 5 0/0 0% 1/1 100% 1/3 33.3% 2/4 50% 0 3 3 0 0 0 0 2 2 6 11 SMITS ROLANDS * 25:34 13 3/5 60% 2/2 100% 2/4 50% 4/6 66.7% 0 3 3 1 0 0 1 2 5 12 18 CAVARS KLAVS 06:42 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 LOMAZS RIHARDS 22:40 6 3/3 100% 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 1 1 2 3 1 0 6 5 2 2 28 STEINBERGS MARCIS 11:58 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33.3% 1 3 4 1 1 0 3 1 1 4 33 SKUJA TOMS 09:00 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 2 0 0 1 2 0 3 35 KILPS KRISTAPS 07:38 2 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 37 SILINS KARLIS 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 KURUCS ARTURS * 30:46 13 1/2 50% 0/0 0% 4/5 80% 4/5 80% 1 3 4 4 2 0 2 3 1 19 66 ZORIKS KRISTERS * 16:00 7 0/0 0% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 3/6 50% 0 2 2 3 2 0 3 4 2 8 Team/Coaches 1 2 3 TOTALS 200:00 83 14/17 82.4% 12/22 54.5% 15/31 48.4% 27/53 50.9% 3 29 32 22 7 1 18 28 20 98