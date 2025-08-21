Τουρνουά Ακρόπολις 2025: H Λετονία παρέσυρε την Ιταλία

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις στην εθνική Λετονίας

Η Λετονία επικράτησε άνετα της Ιταλίας με 83-68 στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά Aegean Acropolis, με πρωταγωνιστές τους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Άρτουρς Κούρουκς.

Η Λετονία παρουσιάστηκε ανώτερη από την Ιταλία και επικράτησε με 83-68 στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά Aegean Acropolis που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Οι Λετονοί είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και ανοίγοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στη «σκουάντρα ατζούρα».

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:07 συμμετοχής, ο Άρτουρς Κούρουκς είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Νταβίς Μπέρτανς πρόσθεσε 12 πόντους με 3/5 τρίποντα και 3 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Ιταλίας, που θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο φινάλε του Aegean Acropolis (22/8, 20:00) αλλά και στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, ο Ματέο Σπανιόλο σημείωσε 17 πόντους, με τον Σιμόνε Φοντέκιο να μένει στους 9 πόντους με 3/15 σουτ εντός πεδιάς.

 

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 42-33, 66-49, 83-68.

LATVIA
#PlayersMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
5MEJERIS MAREKS12:3380/0 0%4/4 100%0/0 0%4/4 100%00020001110
6PORZINGIS KRISTAPS *23:07122/2 100%2/7 28.6%2/5 40%4/12 33.3%08860014217
8BERTANS DAVIS *18:01123/3 100%0/0 0%3/5 60%3/5 60%03300003213
9BERTANS DAIRIS16:0150/0 0%1/1 100%1/3 33.3%2/4 50%0330000226
11SMITS ROLANDS *25:34133/5 60%2/2 100%2/4 50%4/6 66.7%03310012512
18CAVARS KLAVS06:4200/0 0%0/1 0%0/0 0%0/1 0%0110111111
19LOMAZS RIHARDS22:4063/3 100%0/1 0%1/4 25%1/5 20%1123106522
28STEINBERGS MARCIS11:5830/0 0%0/1 0%1/2 50%1/3 33.3%1341103114
33SKUJA TOMS09:0020/0 0%1/2 50%0/0 0%1/2 50%0112001203
35KILPS KRISTAPS07:3822/2 100%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0110000013
37SILINS KARLIS00:0000/0 0%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0000000000
47KURUCS ARTURS *30:46131/2 50%0/0 0%4/5 80%4/5 80%13442023119
66ZORIKS KRISTERS *16:0070/0 0%2/3 66.7%1/3 33.3%3/6 50%0223203428
Team/Coaches123
TOTALS200:008314/17 82.4%12/22 54.5%15/31 48.4%27/53 50.9%32932227118282098

ITALY
#PlayersMINPTSFT2PTS3PTSFGOREBDREBREBASTSTLBLKTOPFFOEF
8GALLINARI DANILO00:0000/0 0%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0000000000
9MELLI NICOLO *22:2922/2 100%0/1 0%0/4 0%0/5 0%2351101243
13FONTECCHIO SIMONE *24:3492/2 100%2/10 20%1/5 20%3/15 20%1231101341
15THOMPSON DARIUS18:0742/2 100%1/1 100%0/0 0%1/1 100%0000303314
17RICCI GIAMPAOLO20:0140/0 0%2/4 50%0/3 0%2/7 28.6%0112200104
18SPAGNOLO MATTEO *26:48177/8 87.5%5/11 45.5%0/0 0%5/11 45.5%03312021714
19PROCIDA GABRIELE07:5000/0 0%0/1 0%0/1 0%0/2 0%0112020003
20NIANG SALIOU14:4360/1 0%3/4 75%0/0 0%3/4 75%461011004116
33SPISSU MARCO16:1281/1 100%2/6 33.3%1/2 50%3/8 37.5%03331002110
35DIOUF MOMO *20:32146/11 54.5%4/5 80%0/0 0%4/5 80%12310121811
38ROSSATO RICCARDO00:0000/0 0%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0000000000
45AKELE NICOLA08:0500/0 0%0/0 0%0/0 0%0/0 0%0001000001
54PAJOLA ALESSANDRO *20:3942/2 100%1/1 100%0/2 0%1/3 33.3%0222100317
Team/Coaches2021
TOTALS200:006822/29 75.9%20/44 45.5%2/17 11.8%22/61 36.1%82331151239202774
     

