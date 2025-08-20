Μπάνκι: «Δεν είναι εύκολο απέναντι σε έναν παίκτη όπως ο Αντετοκούνμπο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κομβικός για την Εθνική στη νίκη επί της Λετονίας και ο Λούκα Μπάνκι στάθηκε στους 61 πόντους που δέχθηκαν οι Λετονοί στο πρώτο ημίχρονο.

Η Εθνική δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στη Λετονία, επικρατώντας με 104-86 για το Aegean Acropolis στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025 και ο προπονητής των Λετονών, Λούκα Μπάνκι ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν ματσάραμε την ενέργεια της Ελλάδας στην άμυνα. Δεχτήκαμε 61 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, όχι υποσχόμενο σημάδι για μας. Είμαστε μια ομάδα που εστιάζει στην επίθεσή της, αλλά θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο επίπεδο αυτοθυσίας στο Ευρωμπάσκετ.

Δεν είναι εύκολο απέναντι στην Ελλάδα και έναν παίκτη όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις μέρες μας ως το Ευρωμπάσκετ για να βελτιωθούμε. Τα φιλικά είναι για να δούμε τη δομή της ομάδας και να δουλέψουμε. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε, είχαμε δύο καλές εμφανίσεις απέναντι σε Λιθουανία και Σλοβενία, αλλά σήμερα δεν προσεγγίσαμε τον αγώνα όπως θα θέλαμε».

Όσον αφορά την κατάσταση του Ρόντιονς Κούρουκς, είπε: «Θα αξιολογήσουμε την κατάσταση του Ρόντιονς Κούρουκς, δυστυχώς θα πάει για επέμβαση και χάνει το Ευρωμπάσκετ. Είναι στο χέρι μας να βρούμε λύσεις μέσα από το οπλοστάσιό μας. Όλοι μπορούν να κάνουν ένα βήμα για να καλύψουν το κενό, ειδικά στην άμυνα είναι θέμα προσπάθειας.

Δεν θα γίνουμε ποτέ η πιο σκληρή και αθλητική ομάδα της Ευρώπης, αλλά πρέπει να αναπληρώνουμε αυτό που μας λείπει με άλλα ποιοτικά στοιχεία. Θέλουμε έξτρα προσπάθεια από όλους. Είχα την αίσθηση πως σήμερα σταδιακά μέσα στο ματς προσαρμοζόμασταν, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλη προσπάθεια. Πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Ο Πορζίνγκις ως ξεχωριστός παίκτης είναι στόχος για τις άλλες ομάδες, θα προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, το έκανε και η Ελλάδα σήμερα. Γι’ αυτό πρέπει να βελτιώσουμε τις αποστάσεις και την κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν ένα καλό τεστ, ώστε να δούμε ότι λεπτομέρειες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά μας».