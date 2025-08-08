Η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το τουρνουά Aegean Ακρόπολις, στο οποίο θα συμμετάσχει η Εθνική, άρχισε σήμερα (8/8).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει του EuroBasket 2025, η Εθνική ομάδα θα λάβει μέρος στο ιστορικό τουρνουά Aegean Ακρόπολις, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8), σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι αυτά θα είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Ελλάδας πριν ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για την κατάκτηση μεταλλίου στο φετινό EuroBasket.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις, ένα από τα πλέον ιστορικά τουρνουά επιστρέφει και μπορείτε να μπορείτε να γίνετε κι εσείς κομμάτι του φετινού μεγάλου ραντεβού της Εθνικής Ανδρών.

Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για όσους έχουν voucher για εισιτήρια από το Ευρωμπάσκετ Γυναικών για τους αγώνες του τουρνουά Aegean Ακρόπολις, θα πρέπει να κλείσουν την θέση τους στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, να βάλουν τον σχετικό κωδικό και να καταβάλλουν το αντίτιμο του 1 ευρώ, το οποίο θα τους επιστραφεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected].

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία»