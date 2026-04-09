Δεν θα ήταν μόνο μαύρο το 2026 για τον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την μεγάλη χαρά που είχαν ανάγκη οι ΠΑΟΚτσήδες και την πήραν από την πρόκριση σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό, σε μία χρονιά πολύ-πολύ δύσκολη για τον Σύλλογο.

Ε ναι ρε ΠΑΟΚ! Το είχε τεράστια ανάγκη ο κόσμος σου το χθεσινοβραδινό στην Ισπανία! ΠΑΟΚτσήδικα, κιμπάρικα, κόντρα σε όλα να πας και να πάρεις πρόκριση σε έναν ακόμη τελικό και να δώσεις λίγη χαρά μέσα σε αυτό το μαύρο 2026…

Αγαπάμε το μαύρο σου το χρώμα, το πένθος που συμβολίζει το σεβόμαστε, αλλά από τον Ιανουάριο και μετά τα 100 σου χρόνια δεν γίνεται να σημαδεύονται από τοοοσο μεγάλο δράμα. Έστω και Μεγάλη Τετάρτη μέσα στην Εβδομάδα των Παθών, η ομάδα μπάσκετ έκοψε την ανάσα μας γι ακόμη μία φορά εδώ και 40 χρόνια, αλλά ακριβώς όπως και πέρσι στη Σολέ, στο τέλος πήρε αυτό που άξιζε! (Μεγάλη Τετάρτη το 1984 και ο τελικός με τα ξυρισμένα κεφάλια στο Παλέ).

Αλήθεια είναι! Ο ΠΑΟΚ πέρασε πανάξια σε δύο αγώνες μπάσκετ μία φαινομενικά και θεωρητικά καλύτερή του ομάδα! Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό στο παιχνίδι του μπάσκετ; Να αγωνίζεται με την τρίτη ομάδα της Ισπανίας που στα τελευταία 12 έχει χάσει μόνο από τη Βαλένθια η οποία πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα κι όμως να καταφέρνεις στα πιο πολλά από τα 80 λεπτά των δύο αγώνων να είσαι καλύτερος; Και φυσικά στο τέλος να περνάς δίκαια! Εκπληκτικό για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, του Μπούτσκου και των παικτών του.

Στο πρώτο ματς δεν πίστευα πώς στο 37’ ο ΠΑΟΚ κέρδιζε με 14 πόντους. Όταν πήγε στους έξι, απλά ευχόμουν: «Να πάνε την πρόκριση μέσα στην Ισπανία στις τελευταίες φάσεις». Εκεί θέλει και μυαλό και καρδιά! Νοοτροπία… Έτσι έγινε όπως και πέρσι στη Γαλλία. Παρά το ότι ένας Πολωνός και ένας Λετονός έπαιζαν λες και «έπρεπε» να περάσει η Μούρθια, με αποκορύφωμα το ανήθικο τελευταίο φάουλ για τρεις βολές, ο ΠΑΟΚ… πήδηξε από πάνω τους! Όπως πηδούσαν οι παίκτες του Μπούτσκου για να φθάσουν τα 49 ριμπάοουντ έναντι 26 των αντιπάλων! Ναι! Ακόμη και τα 18 επιθετικά ριμπάουντ, όλη η μανία που τα διεκδικούσαν οι ασπρόμαυροι έβγαζε αυτό το τρομερό πάθος για να πάρουν την πρόκριση!

Τεράστια επιτυχία του Δικεφάλου να περάσει μία τέτοια ομάδα η οποία τον εξέθεσε μόνο σε ένα τρίλεπτο-τετράλεπτο όταν ο Ντε Τζούλιους έκανε μόνος του το 63-67… 80-69. Έβαλε μόνος του 17 συνεχόμενους πόντους και ευτυχώς τον σταμάτησαν! Τεράστια προσπάθεια, πολλή ποιότητα και μυαλό με μπασκετικό σχέδιο για να κοντράρεις έτσι μία ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου! Και τώρα πάμε να το πάρουμε! Το θέλει τόόσο πολύ ο Σύλλογος!

Μέσα στο 2026 έχουμε κλάψει απίστευτα. Συνέχεια και συνέχεια! Μία δοκιμασία άνευ προηγούμενου για τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε κάθε γωνιά της γης. Με τα παιδιά στη Ρουμανία! Τον φίλο ΠΑΟΚτσή στη Λάρισα! Με τον Κλεομένη! Ακόμη και τον πατέρα του Ράζβαν, τον μεγάλο Μιρτσέα που ο ΠΑΟΚ αποχαιρετάει με εκπληκτικά μηνύματα. Γιατί; Γιατί ο ΠΑΟΚτσής λατρεύει τον Ράζβαν και του συμπαραστέκεται με όλη τη δύναμη της ψυχής του.

Δεν γνωρίζουμε τι άλλο θα φέρει το 2026 με τα 100α γενέθλια του Συλλόγου. Εκείνο που προς το παρόν διαμορφώνεται, είναι:

- Στις 19/4 τελικός για το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ στην Αθήνα

- Στις 22/4 πρώτος τελικός με το ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο στο κλειστό του Δικεφάλου

- Στις 25 Απριλίου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ τελικός κυπέλλου στο Βόλο

- Στις 29 του μήνα δεύτερος τελικός Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ στη χώρα των Βάσκων

Μαζί και όλα τα άλλα αθλήματα σε άνδρες και κυρίως στις γυναίκες που σαρώνουν. Πρώτη προσπάθεια η σημερινή στο βόλεϊ με τους άνδρες να έχουν τελικό κόντρα στον Μίλωνα για να πάνε στους κανονικούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό!

Αυτά είναι τα σίγουρα και βλέπουμε τι άλλο θα φέρει το ποδόσφαιρο αν κερδίσει και πάλι την ΑΕΚ στην Αθήνα.

*Προσέξτε και το άλλο: Το κόρατς του 1994 το πήρε ο ΠΑΟΚ με Σούλη Μαρκόπουλου ο οποίος ανέλαβε από δεύτερος την ομάδα. Το κύπελλο του 1995 το πήρε ο ΠΑΟΚ με Σάκη Λάιο που ανέλαβε μετά τον Σάκοτα! Το 1999 το κύπελλο ήρθε με τον Κώστα Φλεβαράκη να διαδέχεται τον Σούλη Μαρκόπουλο! Και τώρα ο Μπούτσκος μετά τον Ζντοβτς…