Βαρβούνης: «Η σκέψη μας είναι μόνο στον Άρη»

Η Μύκονος έχει μπροστά της την ιστορική συμμετοχή στο Final 8 του Κυπέλλου, ωστόσο ο ασίσταντ κόουτς Δημήτρης Βαρβούνης ξεκαθάρισε πως οι νεοφώτιστοι έχουν ρίξει όλο το βάρος στο ματς με τον Άρη.

Η Μύκονος υποδέχεται τον Άρη στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (14/2, 16:00, ERTSPORTS 1, LIVE από το Gazzetta) και ο ασίσταντ κόουτς Δημήτρης Βαρβούνης σχολίασε την αναμέτρηση με τους «κίτρινους», η οποία θα διεξαχθεί στο κλειστό της Άνω Μεράς.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου μίλησε στο mykonosbc.gr και αναφέρθηκε αρχικά στα στοιχεία που κρατά η ομάδα από την ήττα απέναντι στον Πανιώνιο: «Προφανώς, μετά από κάθε παιχνίδι που παίζουμε — είτε είναι νίκη είτε ήττα — κάτι κρατάμε, κάτι αφήνουμε και κάτι θέλουμε να βελτιώσουμε περισσότερο. Υπάρχουν στοιχεία που θεωρούμε ότι λειτουργούν καλά και άλλα που χρειάζονται δουλειά. Όταν χάνεις έναν αγώνα, εμφανίζονται και οι αδυναμίες. Αυτό όμως που μπορούμε να πιστώσουμε στα παιδιά είναι ότι μπήκαν στο γήπεδο και πάλεψαν στο 100%. Δεν παράτησαν ποτέ το παιχνίδι, ήταν πραγματικοί μαχητές και είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά τους».

Ο Δημήτρης Βαρβούνης αναφέρθηκε στον αγώνα με τον Άρη, τονίζοντας: «Καταρχάς, θεωρώ ότι ο Άρης διαθέτει ένα από τα καλύτερα ρόστερ αυτή τη στιγμή στη λίγκα. Πρόκειται για μία από τις πιο "γεμάτες" ομάδες του πρωταθλήματος, μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που βρίσκονται βέβαια σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Ο Άρης έχει πληρότητα σε όλες τις θέσεις, με ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες που έχουν παραστάσεις από υψηλό επίπεδο. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται πολύ στο επιθετικό της παιχνίδι, στους αιφνιδιασμούς και στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Παράλληλα, με την έλευση του Κώστα Αντετοκούνμπο ενισχύθηκε σημαντικά στη ρακέτα, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και παρουσία κοντά στο καλάθι».

Μετά την αναμέτρηση με τον Άρη ακολουθεί η ιστορική συμμετοχή στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών, με τον ίδιο να τονίζει: «Για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή, μεταξύ των παικτών και του σταφ, δεν σκεφτόμαστε καθόλου το Κύπελλο. Το μυαλό μας είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι με τον Άρη. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ακόμη εξασφαλίσει την παραμονή μας και ότι η σωτηρία δεν έχει διασφαλιστεί. Πρέπει να παλέψουμε για μία ή δύο ακόμη νίκες. Επομένως, η σκέψη μας είναι μόνο στον Άρη. Πρέπει να μπούμε στο παρκέ 100% συγκεντρωμένοι, με τη μαχητικότητα σε πολύ υψηλά επίπεδα».