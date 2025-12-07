Stoiximan Super League: Δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, «πονηρή» έξοδος για τον Παναθηναϊκό, με φόρα η ΑΕΚ κόντρα στον Ατρόμητο

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της Κυριακής στη Stoiximan Super League

Με τα παιχνίδια που διεξάγονται την Κυριακή (7/12) συνεχίζεται η δράση στην 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στις 17:30 είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην AEL FC Arena, για την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό.

Προβληματική η κατάσταση στους «βυσσινί», αφού και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία δεν είχε τον άμεσο αντίκτυπο που άπαντες ευελπιστούσαν. Έξι σερί ήττες μετράει η ΑΕΛ, δύο για το Κύπελλο και τέσσερις για το πρωτάθλημα. Τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, πολύ περισσότερο ωστόσο η ΑΕΛ δεν πείθει και στο χορτάρι πως μπορεί να αλλάξει την εικόνα.

Με ρεκόρ 1Ν-4Ι-7Η και γκολ 11-22, είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, στο +2 από τον ουραγό Πανσερραϊκό. Ζορίζεται πολύ σε δημιουργία και εκτέλεση, ενώ δεν πείθει ούτε με την ανασταλτική της λειτουργία. Κάθε παιχνίδι πλέον είναι κομβικής σημασίας, διαφορετικά η υπόθεση της παραμονής στην κατηγορία θα... χλωμιάσει για τα καλά.

Μετά από τέσσερις σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 2-3 από την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Έβγαλε χαρακτήρα όταν έμεινε πίσω στο σκορ 0-2, ισοφάρισε αλλά τα πολλά φτηνά λάθη σε ατομικό επίπεδο του στοίχισαν έστω τον βαθμό. Πισωγύρισμα το αποτέλεσμα, που ουσιαστικά θέτει τους «πράσινους» νοκ άουτ από την κούρσα του τίτλου. Από την 6η θέση και το -13 από την κορυφή, οι πιθανότητες «επιστροφής» δεν είναι ρεαλιστικές.

Μεσοβδόμαδα ήρθε το 1-0 επί της Κηφισιάς για το Κύπελλο, με τον Μπενίτεθ να κάνει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Απαραίτητη η αντίδραση και το πρωτάθλημα, ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν (11/12), ιδιαίτερο κρίσιμο για την οκτάδα του Europa League.

Περίεργο ματς. Η ΑΕΛ έχει πολλή πίεση, μουρμούρα και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος της. Ο Παναθηναϊκός έχει απογοήτευση από το ντέρμπι με την ΑΕΚ αλλά και υποχρέωση να ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα συνολικά στη σεζόν. Το συνδυαστικό στοίχημα Οver 2,5 γκολ & Over 5,5 κάρτες & Ντραγκόφσκι 2+ αποκρούσεις σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan .

Το ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται στην Τούμπα (19:30), όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη. Με τις δύο ομάδες να κοντράρονται μεσοβδόμαδα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο Ελλάδας και τον Γιακουμάκη να διαμορφώνει στην εκπνοή το τελικό 1-1. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα εξαιρετικό διάστημα από αρχές Οκτώβρη μέχρι αρχές Νοέμβρη.

Έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με back to back νίκες κόντρα σε Κηφισιά και Λεβαδειακό. Το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος της ομάδας του Λουτσέσκου, που δίνει τη μάχη της και στο Europa League. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς (11/12), ιδιαίτερα κομβικό για το ευρωπαϊκό μέλλον του «Δικεφάλου».



Ο Άρης το παλεύει, αλλά για την ώρα δεν μπορεί να βρει ρυθμό και συνέπεια αποτελεσμάτων. Οι πολλοί τραυματισμοί έχουν παίξει το ρόλο τους, το ίδιο και η ανισορροπία στο ρόστερ, με άλλες θέσεις γεμάτες λύσεις και άλλες... άδειες.

Η ομάδα του Χιμένεθ δύσκολα μπορεί να περιμένει κάτι περισσότερο από την 5η θέση, αν και γι' αυτό θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από τη στιγμή που Λεβαδειακός και Βόλος δείχνουν να έχουν... άγριες διαθέσεις για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κομβικό το ντέρμπι της Τούμπας, όχι μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και για την ψυχολογία ενόψει ολόκληρης της σεζόν.

Το ντέρμπι της πόλης έχει πάντα τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο ΠΑΟΚ είναι το σαφές φαβορί, εντούτοις σε αυτά τα ματς συχνά δεν παίζει ρόλο ούτε η φόρμα, ούτε η βαθμολογία, οι απουσίες ή και συνολικά δυναμική. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Over 6,5 κάρτες & Over 6,5 κόρνερ σε απόδοση 6.60 στο Bet Builder της Stoiximan .

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Ατρόμητος στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξαιρετικό το μομέντουμ για την Ένωση, που διανύει περίοδο φόρμας και σούπερ αποτελεσμάτων. Μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Φιορεντίνα στο Conference League, η ΑΕΚ πέτυχε ένα ακόμη στη Λεωφόρο στο 3-2 επί του Παναθηναϊκού και συμπλήρωσε πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης στο 2-0 επί του ΟΦΗ μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο Ελλάδας. Είναι πάντα μέσα στο κόλπο του τίτλου, στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και με αξιώσεις να προχωρήσει αρκετά στην Ευρώπη.

Μετά από πέντε σερί ήττες ο Ατρόμητος πήρε νίκη ψυχολογίας κόντρα στην ΑΕΛ στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Δύσκολη η σεζόν για τους Περιστεριώτες, με άσχημα αποτελέσματα, ατυχία, αλλαγή προπονητή και πίεση για άμεση αλλαγή της εικόνας. Δεν έχει πολλές λύσεις και σημείο αναφοράς επιθετικά, ούτε πείθει για την ώρα στα μετόπισθεν. Πρώτο μέλημα να βρει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων που θα τον απομακρύνουν από τα χαμηλά και σε δεύτερο χρόνο να δει αν μπορεί να μπει «σφήνα» στα playoffs για τα 5-8.

Είναι πολύ δύσκολο να κοντράρει κανείς την ΑΕΚ αυτή την εποχή, εντούτοις οι υπέρ της αποδόσεις δεν συνιστούν κάποια ευκαιρία. Και ο Ατρόμητος ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για επανεκκίνηση. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Χουτεσιώτης 4+ αποκρούσεις & Κοϊτά 1+ σουτ στην εστία σε απόδοση 4.80 στο Bet Builder της Stoiximan .

