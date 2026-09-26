Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 34-38 στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Super Cup του Παναθηναϊκού, έχοντας κυριαρχήσει πλήρως στον τομέα των ριμπάουντ!

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο κομμάτι της άμυνας-ριμπάουντ και ειδικά στο κομμάτι των επιθετικών, έχει κάνει... θραύση.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το πρώτο μέρος, έχοντας συνολικά 25 ριμπάουντ (έναντι 16 του Παναθηναϊκού), με τα 13 από αυτά να είναι επιθετικά και τα 12 αμυντικά!

Οι Πράσινοι έχουν ανανεώσει μόλις 3 φορές την επίθεσή τους, με τον Μουρ να έχει μαζέψει ήδη 5 επιθετικά ριμπάουντ, από 2 έχουν Όσμαν και Μήτρου-Λονγκ και 1 ο Χουγκάζ.

