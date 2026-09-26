ΠΑΟΚ: Σπουδαίο πρώτο ημίχρονο, με 13 επιθετικά και 12 αμυντικά ριμπάουντ
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο κομμάτι της άμυνας-ριμπάουντ και ειδικά στο κομμάτι των επιθετικών, έχει κάνει... θραύση.
Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το πρώτο μέρος, έχοντας συνολικά 25 ριμπάουντ (έναντι 16 του Παναθηναϊκού), με τα 13 από αυτά να είναι επιθετικά και τα 12 αμυντικά!
Οι Πράσινοι έχουν ανανεώσει μόλις 3 φορές την επίθεσή τους, με τον Μουρ να έχει μαζέψει ήδη 5 επιθετικά ριμπάουντ, από 2 έχουν Όσμαν και Μήτρου-Λονγκ και 1 ο Χουγκάζ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.