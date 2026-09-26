Το κοινό του «Ανδρέας Παπανδρέου» υποδέχθηκε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με ένα θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδό του στο γήπεδο για τον δεύτερο ημιτελικό του Stoximan Super Cup.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό (27/09), όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της ΑΕΚ με 93-80.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο κόσμος χειροκρότησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την είσοδό του στο παρκέ, δείχνοντας έμπρακτα την εκτίμηση και τον σεβασμό προς το πρόσωπό του. Υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο βρίσκονται μόνο παιδιά και άτομα που είχαν πρόσκληση από τις ομάδες.

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