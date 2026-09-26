Stoiximan Super Cup: Χειροκρότημα για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο «Ανδρέας Παπανδρέου» (vid)
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με στόχο την πρόκριση στον αυριανό τελικό (27/09), όπου ήδη περιμένει ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της ΑΕΚ με 93-80.
Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο κόσμος χειροκρότησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την είσοδό του στο παρκέ, δείχνοντας έμπρακτα την εκτίμηση και τον σεβασμό προς το πρόσωπό του. Υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο βρίσκονται μόνο παιδιά και άτομα που είχαν πρόσκληση από τις ομάδες.
Δείτε το video:
👏☘️ Το χειροκρότημα του κόσμου για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! pic.twitter.com/lIk6mwW30D— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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