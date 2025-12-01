Γιώργος Λιμνιάτης και Προμηθέας Πάτρας χώρισαν με κάθε επισημότητα τους δρόμους τους.

Ένα διαζύγιο το οποίο ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί επίσημα, πήρε... σάρκα και οστά το πρωί της Δευτέρας (1/12), με τον Γιώργο Λιμνιάτη να μην αποτελεί πλέον προπονητή του Προμηθέα.

Το μόνο που απέμενε για τις δύο πλευρές, ήταν η επίσημη ανακοίνωση, με τον Προμηθέα να εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Και τον Κούρο Σεγκούρα να ετοιμάζεται για να τον διαδεχθεί στον πάγκο των Πατρινών.

Με τον Προμηθέα να έχει παίξει στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο, υπό τις οδηγίες του Λιμνιάτη, ενώ μετράει ρεκόρ 3-5 στη Stoiximan GBL και 2-3 στο BCL αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του».