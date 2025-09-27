Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η σερί χρονιά το Super Cup κερδίζοντας στον τελικό τον Προμηθέα. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να καρδιοχτύπησαν στην τελευταία περίοδο αλλά τελικά κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη επί του Προμηθέα και στην κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε MVP του αγώνα έχοντας 23 πόνους με 5/7 τρίποντα και 4 ριμπάουντ, ενώ καλό ματς έκαναν και οι Βεζένκοβ (16π., 3ριμπ.), Γουόκαπ (11π., 4ασ.) και Χολ (11π.)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό.