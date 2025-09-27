Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε ο MVP του τελικού του Stoiximan Super Cup.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-83 των Πατρινών, έχοντας σε εκπληκτικό βράδυ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και κατέκτησαν το τέταρτο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεχώρισε με 21 πόντους με 5/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, μία ασίστ, 4 λάθη και αναδείχθηκε ο MVP του τελικού.