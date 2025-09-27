Ο Ολυμπιακός επικράτησε του μαχητικού και νεανικού Προμηθέα με 92-83 και κατέκτησε το 4ο διαδοχικό Super Cup. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο φετινό Stoiximan Super Cup ως το απόλυτο φαβορί, κάτι που επιβεβαίωσε και στον τελικό απέναντι στον Προμηθέα, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε με τα διαδοχικά λάθη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-83 των Πατρινών, έχοντας σε εκπληκτικό βράδυ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και κατέκτησαν το τέταρτο διαδοχικό Super Cup. Σπουδαία εμφάνιση για τον Προμηθέα, παρά την ήττα, με τον Νάσο Μπαζίνα να κάνει μεγάλο δεύτερο ημίχρονο.

Ολυμπιακός - Προμηθέας: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός έδειξε τις διαθέσεις του και με τα σουτ των Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ μπήκε με 11-0 (3') στον τελικό. Ο Γουόκαπ είχε αναλάβει τον Γκρέι, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν αρκετές μπάλες στον Μιλουτίνοφ για να πάρουν από εκεί δημιουργία και μετά από επτά λεπτά προηγήθηκαν με 21-4.

Ο Προμηθέας βρήκε μερικά σουτ για να κόψει κάπως τη διαφορά. Με τον Μπαρτζώκα να βάζει ξανά τον Γουόρντ σε θέση «2» και τον Ολυμπιακό να συνεχίζει τη στόχευση στη ρακέτα, με πρωταγωνιστή αυτήν τη φορά τον Χολ.

Η τιμή της διαφοράς παρέμενε πάνω από τους 10 παρά τις προσπάθειες των Μπαζίνα και Γκρέι. Ήταν σειρά του Πίτερς να φέρει σκορ, με τους «ερυθρολεύκους» να φτάνουν, δίχως να πατήσουν το γκάζι, να διατηρούν ένα ασφαλές προβάδισμα (49-36, 20').

Το σκηνικό δεν άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, παρότι ο Ολυμπιακός είχε μερικές κακές αποφάσεις επιθετικά. Ο Μάκουρα μείωσε σε 60-48 (27'), όμως ο Βεζένκοβ απάντησε άμεσα. Ο Μπαρτζώκας ψήλωσε την πεντάδα του για να οχυρώσει το ριμπάουντ, μέχρι που έπιασε ξανά δουλειά ο Ντόρσεϊ με συνεχόμενα σουτ για το 70-51 (30').

Ο Προμηθέας αντέδρασε όμως, μιας και ο Ολυμπιακός πίστεψε πως το παιχνίδι τελείωσε. Με τον Μπαζίνα μπροστάρη μείωσε σε 70-63 (32') και λίγο αργότερα σε 73-68 με μεγάλο τρίποντο, αλλά ο ΜακΚάλουμ δεν κατάφερε να φέρει το ματς σε απόσταση δύο πόντων. Σε εκείνο το σημείο ήταν σειρά του Βεζένκοβ να αναλάβει με πέντε σερί πόντους για το 78-72 (36'). Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο +8 (82-74, 37') και πάλι με τον Βεζένκοβ, παρά τα 19 τους λάθη. Τη σφραγίδα έβαλαν πέντε πόντοι του Παπανικολάου στο φινάλε, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν που βάφτηκε στα «ερυθρόλευκα».

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ.. . Αντιμετώπισε με συγκέντρωση τον τελικό και απέδειξε στο παρκέ την ανωτερότητά του.

. Αντιμετώπισε με συγκέντρωση τον τελικό και απέδειξε στο παρκέ την ανωτερότητά του. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο.. . Τάιλερ Ντόρσεϊ των 21 πόντων με 5/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, μία ασίστ, 4 λάθη.

. Τάιλερ Ντόρσεϊ των 21 πόντων με 5/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, μία ασίστ, 4 λάθη. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ. .. Σάσα Βεζένκοβ (16π.), Ντόντα Χολ (11π.), Τόμας Γουόκαπ (10π.) και ο κομβικός Κώστας Παπανικολάου στο φινάλε.

.. Σάσα Βεζένκοβ (16π.), Ντόντα Χολ (11π.), Τόμας Γουόκαπ (10π.) και ο κομβικός Κώστας Παπανικολάου στο φινάλε. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο.. . Ο Ρομπ Γκρέι τα βρήκε... σκούρα με τον Γουόκαπ και πέτυχε 11 πόντους με 4/13 εντός παιδιάς σε 29 λεπτά.

. Ο Ρομπ Γκρέι τα βρήκε... σκούρα με τον Γουόκαπ και πέτυχε 11 πόντους με 4/13 εντός παιδιάς σε 29 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ.. . Με τρομερή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο οι Πλώτας και Μπαζίνας (17π.), πάλεψαν για την ανατροπή.

. Με τρομερή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο οι Πλώτας και Μπαζίνας (17π.), πάλεψαν για την ανατροπή. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το απίθανο κάρφωμα-πόστερ του Σέιμπεν Λι.

Το απίθανο κάρφωμα-πόστερ του Σέιμπεν Λι. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα 20 λάθη του Ολυμπιακού, που χαλάρωσε στο δεύτερο μέρος.

Olympiacos FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF Fls On +/- Index # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF Fls On +/- EFF 0 Thomas Walkup * 27:33 11 3/5 60% 1/2 50% 2/3 66% 3/4 75% 0 2 2 4 5 2 0 3 2 17 11 14 Sasha Vezenkov * 30:30 16 6/10 60% 5/5 100% 1/5 20% 3/6 50% 2 1 3 1 0 1 0 2 7 21 14 22 Tyler Dorsey * 22:55 23 8/11 72% 3/4 75% 5/7 71% 2/2 100% 0 4 4 1 4 0 0 1 1 7 21 33 Nikola Milutinov * 22:28 6 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 4/4 100% 3 5 8 4 0 0 2 0 4 12 19 94 Evan Fournier * 24:39 5 2/9 22% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 3 3 5 2 1 0 1 3 7 5 3 T. Ward 11:32 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 3 1 0 0 1 3 -5 4 9 S. Lee 12:27 2 1/4 25% 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 2 1 -8 -4 16 Kostas Papanikolaou (C) 14:47 7 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 3 0 0 2 10 13 21 O. Netzipoglou 1:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 25 Alec Peters 14:09 8 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 4/4 100% 1 0 1 1 2 1 0 1 2 -12 6 37 Kostas Antetokounmpo 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 D. Hall 17:32 11 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 5/5 100% 2 3 5 2 1 0 1 3 4 -3 18 Team/Coaches 0 2 2 2 0 TOTAL 200 92 30/55 54% 20/32 62% 10/23 43% 22/26 84% 8 22 30 23 20 8 3 19 24 107