Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ ήταν ο άτυχος του τελικού για λογαριασμό του Προμηθέα, με τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή του Ολυμπιακού να σπεύδουν να τον βοηθήσουν μετά τον τραυματισμό του.

Μια όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στην 4η περίοδο του τελικού του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο.

Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ τραυματίστηκε σε μια προσπάθειά του να μειώσει ακόμα περισσότερο την διαφορά για τον Προμηθέα Πάτρας ωστόσο προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνουν.

Εκείνοι που έσπευσαν πρώτοι να τον βοηθήσουν ήταν ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής του Ολυμπιακού, με τον παίκτη να αποχωρεί καταχειροκροτούμενος από το παρκέ.