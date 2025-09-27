Ολυμπιακός - Προμηθέας: Η στιγμή που ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής των «ερυθρολεύκων» έσπευσαν να βοηθήσουν τον ΜακΚάλουμ
Μια όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στην 4η περίοδο του τελικού του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο.
Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ τραυματίστηκε σε μια προσπάθειά του να μειώσει ακόμα περισσότερο την διαφορά για τον Προμηθέα Πάτρας ωστόσο προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνουν.
Εκείνοι που έσπευσαν πρώτοι να τον βοηθήσουν ήταν ο γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής του Ολυμπιακού, με τον παίκτη να αποχωρεί καταχειροκροτούμενος από το παρκέ.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.
