Η φοβερή αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο εντυπωσιακό πόστερ κάρφωμα του Σέιμπεν Λι.

Ο Ολυμπιακός παίζει κόντρα στον Προμηθέα στον τελικό του Stoiximan Super Cup για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Σέιμπεν Λι του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που προκάλεσε... πανζουρλισμό με την ενέργειά του, καθώς εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ασίστ του Ντόντα Χολ και φρόντισε να σημειώσει το highlight του τελικού του Super Cup με ένα εμφατικό πόστερ κάρφωμα στο πρόσωπο του Πάουλι Πόλικαπ.

Η κίνηση αυτή του Αμερικανού γκαρντ προκάλεσε τον ενθουσιασμό των συμπαικτών του με αποκορύφωμα την αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ που σηκώθηκε να πανηγυρίσει με ένταση.