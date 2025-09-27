Ολυμπιακός - Προμηθέας: Κάρφωμα «in your face» του Σέιμπειν Λι, έβαλε στο καλάθι τον Πόλικαπ!

Λι

Την καλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου χάρισε ο Σέιμπεν Λι με ένα εμφατικό κάρφωμα!

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ασίστ του Ντόντα Χολ και φρόντισε να σημειώσει το highlight του τελικού του Super Cup.

Έχοντας πάρει τον κεντρικό διάδρομο «πάτησε» γερά και κάρφωσε με μανία την μπάλα στο καλάθι του Προμηθέα Πάτρας.

Ο... άτυχος της φάσης ήταν ο Πάουλι Πόλικαπ, ο οποίος έγινε «πόστερ» από τη... μανία του Σέιμπεν Λι.

Δειτε το φοβερό κάρφωμα του Λι

 
@Photo credits: INTIME
     

