Ολυμπιακός, Ντόρσεϊ: Tyler Time με το... καλημέρα του Τελικού!
Για ακόμη μια φορά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
Ο διεθνής γκαρντ της ομάδας του Πειραιά, όπως συνέβη και στον ημιτελικό, μπήκε με όρεξη να τελειώσει από νωρίς το ματς, κάνοντας σπουδαία δουλειά στο παρκέ.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 10 πόντους με 4/5 εντός παιδιάς, μάζεψε 3 ριμπάουντ, ενώ έκανε 2 λάθη, που το ένα ήταν λανθασμένο σφύριγμα για βήματα.
Αναλυτικά τα στατιστικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο δεκάλεπτο:
- Χρόνος συμμετοχής: 10:00
- Πόντοι: 10
- Σουτ εντός παιδιάς (FG): 4/5 (80%)
- Δίποντα (2P): 2/2 (100%)
- Τρίποντα (3P): 2/3 (66%)
- Βολές (FT): 0/0 (–)
- Ριμπάουντ: 3 (0 επιθετικά, 3 αμυντικά)
- Ασίστ: 0
- Λάθη: 2
- +/-: +9
- Index Rating: 10
