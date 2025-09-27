Ολυμπιακός, Ντόρσεϊ: Tyler Time με το... καλημέρα του Τελικού! 

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε φουριόζος στον τελικό του Super Cup, σταματώντας στους 10 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Για ακόμη μια φορά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής γκαρντ της ομάδας του Πειραιά, όπως συνέβη και στον ημιτελικό, μπήκε με όρεξη να τελειώσει από νωρίς το ματς, κάνοντας σπουδαία δουλειά στο παρκέ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 10 πόντους με 4/5 εντός παιδιάς, μάζεψε 3 ριμπάουντ, ενώ έκανε 2 λάθη, που το ένα ήταν λανθασμένο σφύριγμα για βήματα.

Ντόρσεϊ

Αναλυτικά τα στατιστικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο δεκάλεπτο:

  • Χρόνος συμμετοχής: 10:00
  • Πόντοι: 10
  • Σουτ εντός παιδιάς (FG): 4/5 (80%)
  • Δίποντα (2P): 2/2 (100%)
  • Τρίποντα (3P): 2/3 (66%)
  • Βολές (FT): 0/0 (–)
  • Ριμπάουντ: 3 (0 επιθετικά, 3 αμυντικά)
  • Ασίστ: 0
  • Λάθη: 2
  • +/-: +9
  • Index Rating: 10
@Photo credits: eurokinissi
     

