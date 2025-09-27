Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε φουριόζος στον τελικό του Super Cup, σταματώντας στους 10 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Για ακόμη μια φορά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής γκαρντ της ομάδας του Πειραιά, όπως συνέβη και στον ημιτελικό, μπήκε με όρεξη να τελειώσει από νωρίς το ματς, κάνοντας σπουδαία δουλειά στο παρκέ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 10 πόντους με 4/5 εντός παιδιάς, μάζεψε 3 ριμπάουντ, ενώ έκανε 2 λάθη, που το ένα ήταν λανθασμένο σφύριγμα για βήματα.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο δεκάλεπτο: