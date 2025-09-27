Το Gazzetta στέκεται στην αδυναμία της ΑΕΚ να πλησιάσει τον επιθετικό μέσο όρο της και το μπλοκάρισμα του Προμηθεά σε παίκτες-κλειδιά.

Aποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

H AEK παρουσιάστηκε αγνώριστη στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον Προμηθέα και αποκλείστηκε, κάνοντας ένα κακό ματς και στις δύο μεριές του παρκέ. Αλλά αυτά που προκαλεί εντύπωση είναι η χαμηλή παραγωγικότητα αφού οι Πατρινοί την κράτησαν στους 70 πόντους.

Μια ομάδα που πριν τον ημιτελικό είχε κατά μέσο όρο 95.6 πόντους στα φιλικά της. Έβαλε 98 στη Μεγαρίδα, 82 στην Κρεμόνα, 91 στην Τρέντο, 93 στην Κλουζ, 99 στην Βάλτσεα, 102 στη Φενέρ, 105 στη Βαρέζε και 95 στην Καρδίτσα. Αλλά στο πρώτο επίσημο ο Λιμνιάτης και ο Προμηθέας την... κλείδωσε βγάζοντας τη έξω από τα νερά της.

«Είχαμε εστιάσει σε δύο πράγματα. Αμυντικά να έχουμε καλύτερη εικόνα από τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου η εικόνα μας ήταν θλιβερή. Για εμάς υπήρχε ένα “πρέπει” στην αμυντική μας συμπεριφορά και το παθητικό των 70 πόντων δείχνει τι δουλειά κάναμε», ανέφερε ο Λιμνιάτης στη συνέντευξη Τύπου.

Οι Πατρινοί ανάγκασαν την ΑΕΚ να κάνει 20 λάθη χάρη στην άμυνα τους και της επέτρεψαν μόλις 12 ασίστ. Εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την μαγική βραδιά του Γκρέι που σε ορισμένες περιπτώσεις η άμυνα της Ένωσης τον έπαιζε under και του το έκανε πιο εύκολο.

Η Ένωση σούταρε με το κακό για ημιτελικό 19/48 και ο Προμηθέας κατάφερε να την... κλειδώσει και να την κρατήσει χαμηλά στο σκορ, αποφεύγοντας το γρήγορο παιχνίδι, κάτι που φυσικά αρέσει στην ΑΕΚ. Η Βασίλισσα βγήκε από τις συνήθειες της και δεν ένιωσε ποτέ άνετα στο ματς.

Ο άστοχος Αρμς και ο Μπάρτλεϊ που άργησε

Ο Αρμς ήταν μαζί με τον Σίλβα οι κορυφαίοι παίκτες της Ένωσης στα φιλικά. Όμως κόντρα στον Προμηθέα ο Αρμς ξεκίνησε χάνοντας ορισμένα τρίποντα που του έδωσε η άμυνα του Προμηθέα και τελείωσε τελικά την αναμέτρηση με 3 πόντους και 0/5 σουτ.

Δεν έκανε το παιχνίδι του, δεν πλησίασε σωστά το καλάθι και το κυριότερο δεν κατάφερε να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, κάτι που του αρέσει πολύ αφού φημίζεται για την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα του. Ο Προμηθέας τον διάβασα και παρόπλισε ένα από τα καλύτερα... όπλα του Σάκοτα.

Το ίδιο ισχυει και για τον Μπάρτλεϊ αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ο Φρανκ δεν ήταν τόσο άστοχος αλλά και πάλι έμεινε χαμηλά στους 9 πόντους. Άργησε να... ξυπνήσει, ενώ πέτυχε και ένα τρελό τρίποντο στη λήξη της επίθεσης από το σπίτι του που θα μπορούσε να αλλάξει το μομέντουμ. Αλλά είπαμε η ΑΕΚ δεν ένιωσε ποτέ άνετα μέσα στο ματς και δεν έπαιξε το μπάσκετ που μπορεί. Ο Μπάρτλεϊ είχε 2/6 και του έλειψε ένα καλό σερί εύστοχων προσπαθειών για να πάρει... φωτιά κάτι που συνηθίζει.

Ο Χαραλαμπόπουλος έμεινε στους 2 και πήρε μόλις ένα σουτ σε όλο το ματς, ο Φλιώνης είχε 5, ο Κατσίβελης 6, ενώ ο Κουζμίνσκας με 7, αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες στον αμυντικό τομέα, αφού ο Προμηθέας σε ορισμένες φάσεις τον στόχευε και δεν του έδιναν και βοήθειες.

Σίλβα και Λεκαβίτσιους δεν μπόρεσαν να σώσουν την ΑΕΚ που έκανε μια εμφάνιση που πρέπει να της γίνει... μάθημα για τη συνέχεια της σεζόν που είναι απαιτητική σε Ελλάδα και Ευρώπη.