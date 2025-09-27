ΑΕΚ: Το... χαστούκι πέρυσι την ξύπνησε, οφείλει να απαντήσει

O Nίκος Καρφής γράφει για την αγνώριστη ΑΕΚ απέναντι στον Προμηθέα και γυρνά τον χρόνο πίσω σε ένα παρόμοιο στραπάτσο πέρυσι που... ξύπνησε τη σεζόν της.

Η εικόνα της ΑΕΚ στα φιλικά είχε αφήσει υποσχέσεις για τα πρώτα επίσημα ματς. Η Ένωση ήρθε στην Ρόδο με εξαιρετική ψυχολογία και έτοιμη να διεκδικήσει τις πιθανότητες για κατάκτηση του Stoiximan Super Cup. Όμως τα όσα παρουσίασε απέναντι στους Πατρινούς στον ημιτελικό, δεν την αντιπροσωπεύουν. Δεν θύμιζε σε τίποτα την εντυπωσιακή ομάδα με τις 90άρες και τις 100άρες στα φιλικά.

Η Βασίλισσα ήταν αγνώριστη και δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε το minimum που ήταν η πρόκριση στον τελικό. Εκεί φυσικά θα έμπαινε σαν αουτσάιντερ. Όμως θα έπρεπε να είναι εκεί για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Ποιοτικότερη ομάδα από τον Προμηθέα, μεγαλύτερο μπάτζερ, πολύ καλύτερο ξεκίνημα μέσα στη σεζόν.

Κι όμως ο εξαιρετικός Λιμνιάτης την διάβασε τέλεια, της το έκανε δύσκολο και σε συνδυασμό με την κάκιστη μέρα που βρέθηκαν βασικά γρανάζια, πήρε μια δικαιότατη πρόκριση.

Η αναλογία ασίστ/λαθών τα λέει όλα

Η ΑΕΚ πρέπει να κοιταχτεί στον... καθρέφτη, να βρει τι δεν πήγε καλά και να το διορθώσει άμεσα γιατί η σεζόν είναι μεγάλη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν συγχωρούνται τέτοιες αδράνειες και ανάλογη εικόνα μέσα στα ματς. O Σάκοτα μετά το τέλος του ματς δήλωσε πως ένιωσε ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα του.

Μια ομάδα που πριν από το παιχνίδι με τον Προμηθέα είχε μέσο όρο πόντων 95.6, έμεινε στους 70. Ένα σύνολο που σούταρε με το τραγικό 19/48 εντός παιδιάς και με 7/22 τρίποντα.

Αλλά το ποσοστό που μου έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση είναι το 12 ασίστ για 20 λάθη. Μια αναλογία που δείχνει σε μεγάλο βαθμό και την εικόνα του ματς.

Η ΑΕΚ δεν ένιωσε ποτέ καλά στο παρκέ. Δεν έδειξε σιγουριά σε κανένα σημείο του ματς. Το διεκδίκησε μέχρι το 37ο λεπτό που έχανε για έξι πόντους, αλλά στα τελευταία λεπτά τα έκανε όλα λάθος και έτσι η διαφορά άνοιξε και πήγε στους 14.

Αγνώριστη, δίχως συγκέντρωση. Πολλά λάθη και χωρίς καθόλου τόλμη. Σίγουρα στοίχισε η απουσία ενός τόσο κομβικού παίκτη όπως ο Ραϊκούαν Γκρέι. Από την άλλη ένας άλλος Γκρέι, ο Ρομπ της έκανε μεγάλη ζημιά. Το κοντέρ έγραψε 30 πόντους και σίγουρα η Ένωση θα έπρεπε να βρει τρόπους να τον περιορίσει. Δεν ήταν έτοιμη να τον... κλειδώσει και το πλήρωσε.

Μόνο ο Σίλβα στάθηκε στο ύψος της περίστασης με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ και λίγο ο Λεκαβίτσιους. Ο εξαιρετικός στα φιλικά Αρμς έκανε το χειρότερο του ματς, ο Μπάρτλεϊ έμεινε στα ρηχά. Και οι υπόλοιποι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν την ΑΕΚ.

Είναι νωρίς ακόμα, ωστόσο η εμφάνιση αυτή είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει παράδειγμα από την περσινή σεζόν και το πως είχε αντιδράσει τότε στον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ.

Η ήττα-αποκλεισμός που την... ξύπνησε

Θυμάστε την περσινή σεζόν που η ΑΕΚ είχε πραγματοποιήσει μια κακή εμφάνιση στον προημιτελικό του Κυπέλλου και ηττήθηκε με 84-65 από τον ΠΑΟΚ;

Εκείνο το ματς ήταν στις 13 Φλεβάρη. Θυμάστε τι ακολούθησε; Η ομάδα του Σάκοτα πήρε το μάθημα της και μέτρησε 9 νίκες στα 10 επόμενα ματς. Μοναδική ήττα από την Ντερτόνα που στην ουσία δεν στοίχισε κάτι, αφού της κλείδωσε την πρωτιά στον όμιλο του BCL και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του BCL.

Η χρονιά ήταν πετυχημένη για την ΑΕΚ, αφού έφτασε στο Final Four του BCL, εκεί όπου κόντραρε στα ίσα την Μάλαγα και πληγώθηκε από ένα blackout, με τον εξαιρετικό όλη τη σεζόν Χέιλ, να κάνει το χειρότερο ματς του.

Τερμάτισε τρίτη στο BCL νικώντας την Τενερίφη στον μικρό τελικό, ενώ τρίτη ήταν και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Εκείνη η ήττα από τον ΠΑΟΚ λοιπόν μπορεί να ήταν δυνατό σοκ, αλλά λειτούργησε ευεργετικά και ξύπνησε την Ένωση, η οποία γύρισε το τσιπάκι από εκείνη τη στιγμή και μετά.

Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Άλλωστε είναι αρχή της σεζόν ακόμα. Πρέπει να προβληματιστεί και να δει τα θέματα της στο συγκεκριμένο ματς, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να συνέλθει γρήγορα γιατί η σεζόν είναι μεγάλη.

Το ρόστερ έχει ποιότητα, έχει γεμίσει σχεδόν σε όλες τις θέσεις και έχει βγάλει όμορφα πράγματα σε αρκετά ματς μέχρι στιγμής. Θα τον βρει τον δρόμο της ΑΕΚ, αρκεί να υπάρξει ηρεμία και όχι καταστροφολογία.

Η Ένωση λοιπόν πρέπει να κάνει ότι και πέρυσι, να αντιδράσει μετά από ένα μεγάλο στραπάτσο και να γλυκάνει σιγά σιγά τη σεζόν της.

ΥΓ 1: Η ΑΕΚ πρέπει να φέρει ισορροπία στο παιχνίδι της και να φτιάξει την άμυνα της. Σε ορισμένες περιπτώσεις που η επίθεση δεν θα τραβήξει, οφείλεις να είσαι προσηλωμένος τουλάχιστον στην άμυνα. Ειδικά με ομάδες διαβασμένες και ποιοτικές.

ΥΓ 2: Respect στον κόουτς Λιμνιάτη που είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν φοβάται να θυσιάσει αποτελέσματα με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε ταλαντούχους Έλληνες και να βγάλει παίκτες όπως το έκανε πέρυσι με Αβδάλα και Ζούγρη. Το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει ταλέντα. Φέτος θα το κάνει με Μπαζίνα και Καραγιαννίδη. Αξίζει χειροκρότημα για την νοοτροπία του. Ελάχιστοι σκέφτονται όπως εκείνος στη χώρα μας.