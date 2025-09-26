ΑΕΚ - Προμηθέας: Εντυπωσιακός Γκρέι με 19 πόντους στο ημίχρονο (vid)
Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής
Ο Προμηθέας βρίσκεται μπροστά στο ημίχρονο κόντρα στην ΑΕΚ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με 37-42. Σε αυτό έχει βάλει το χεράκι του ο Ρομπ Γκρέι που μετρά 19 πόντους και οδηγεί τους Πατρινούς.
Ο περιφερειακός του Προμηθέα έχει 5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη και 15 στην αξιολόγηση. Έχει κάτι λιγότερο από τους μισούς πόντους της ομάδας του. Μάλιστα ευστόχησε σε δύο μεγάλα σουτ στο τέλος των δύο πρώτων περιόδων πληγώνοντας την Ένωση.
Δεν έχουν βρει τρόπο να τον σταματήσουν ο Σάκοτα και οι παίκτες του.
