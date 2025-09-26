ΑΕΚ - Προμηθέας: Με Γκρέι η 12άδα της Ένωσης, αλλά δεν παίζει
Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Προμηθέα στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο για τον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Ο Ραϊκούαν Γκρέι που έκανε ατομικό πρόγραμμα στην χθεσινή προπόνηση και ήταν αμφίβολος για την αναμέτρηση, τελικά βρίσκεται στην 12άδα, αλλά δεν θα παίξει.
Τζάμπολ στο ματς στις 17:00 (live Gazzetta, ΕΡΤ 2).
H 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Κατσίβελης, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλος.
Η 12άδα του Προμηθέα: Χάμοντς, Κόουλμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, Μακόλουμ, Κομνιανίδης, Πρέκας, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μάκουρα και Σταυρακόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.