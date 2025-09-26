Δείτε τις 12άδες ΑΕΚ και Προμηθέα για τον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Προμηθέα στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο για τον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Ο Ραϊκούαν Γκρέι που έκανε ατομικό πρόγραμμα στην χθεσινή προπόνηση και ήταν αμφίβολος για την αναμέτρηση, τελικά βρίσκεται στην 12άδα, αλλά δεν θα παίξει.

Τζάμπολ στο ματς στις 17:00 (live Gazzetta, ΕΡΤ 2).

H 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Κατσίβελης, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα του Προμηθέα: Χάμοντς, Κόουλμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, Μακόλουμ, Κομνιανίδης, Πρέκας, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μάκουρα και Σταυρακόπουλος.