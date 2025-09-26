Stoiximan Super Cup: Το εντυπωσιακό opening event στη Ρόδο

Σπύρος Μαρκεζίνης
Το τρόπαιο του Super Cup

Δείτε τον εντυπωσιακό opening event του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, το βράδυ της Πέμπτης (25/9).

Η «αυλαία» για την αγωνιστική περίοδο του 2025-26 ανοίγει στη Ρόδο, εκεί όπου για μία ακόμη χρονιά θα πραγματοποιηθεί ο θεσμός του Stoiximan Super Cup, με τη μορφή Final Four. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας αλλά και η Καρδίτσα βρίσκονται στο νησί όπου θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΕΣΑΚΕ, φαίνεται το εντυπωσιακό opening event, με το οποίο άρχισε η γιορτή στη Ρόδο, λίγες ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ.

Ρετζιάς - Μελής

Στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής (26/9) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στις 17:00 ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντίπαλος της Καρδίτσας. Οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους στον τελικό του Σαββάτου (27/9) ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 20:00.

 

Το βίντεο της Stoiximan GBL

@Photo credits: eurokinissi, LATO KLODIAN
     

