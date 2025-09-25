«Ο κόσμος να απολαύσει όμορφο θέαμα στο Stoiximan Super Cup»

Μιχάλης Μελής και Ευθύμης Ρετζιάς μίλησαν για το Stoiximan Super Cup της Ρόδου, διοργάνωση που ανοίγει την αυλαία της σεζόν 2025-2026.

Η σεζόν 2025-2026 ανοίγει την αυλαία της στη Ρόδο, με τη διεξαγωγή του Stoiximan Super Cup, που θα κρίνει και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Προμηθέας Βίκος Cola και της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Ο πρόεδρος της Stoiximan GBL κ. Μιχάλης Μελής, έστειλε το δικό του μήνυμα εν όψει της διοργάνωσης αλλά και της σεζόν που αρχίζει το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

«Η Ρόδος είναι έτοιμη να φιλοξενήσει γι’ ακόμα μία χρονιά το Stoiximan Super Cup και είμαστε πολλή χαρούμενοι που υποδεχόμαστε τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν, τους χορηγούς που μας στηρίζουν και τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης. Τους καλωσορίζουμε κι ευχόμαστε ο κόσμος που έχει αγκαλιάσει τον θεσμό ν’ απολαύσει όμορφο θέαμα στις αναμετρήσεις που κρίνουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Με την ευκαιρία να δώσω ξανά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket, τους παίκτες , το τεχνικό επιτελείο , τη διοίκηση της ΕΟΚ και όλους όσοι συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια. Το ελληνικό μπάσκετ απέδειξε ξανά ότι ανήκει στην διεθνή ελίτ και εύχομαι αυτή η επιτυχία να ανοίξει τον δρόμο για νέες διακρίσεις», σημείωσε.

«Ανοίγει η αυλαία μιας συναρπαστικής σεζόν»

Από τη δική του πλευρά, ο γενικός διευθυντής της Stoiximan GBL, κ. Ευθύμης Ρεντζιάς, ανέφερε πως: «Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε άλλη μια γιορτή το Stoiximan Super Cup, που συνδυάζεται με τον πρώτο τίτλο της σεζόν και ανοίγει την αυλαία μιας συναρπαστικής, πιστεύω, χρονιάς με ένα εξίσου συναρπαστικό Πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν επενδύσει και στα αγωνιστικά ρόστερ και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα γίνει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά Πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Έχουν γίνει επενδύσεις, όλες οι ομάδες έχουν βελτιώσει τα ρόστερ τους. Θα έχουμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα, στα τελευταία τρία χρόνια άλλωστε αυξήθηκε ο αριθμός των εισιτηρίων ενώ παράλληλα αυξάνεται η τηλεθέαση. Το τηλεοπτικό μας σπίτι η ΕΡΤ, έχει δεσμευτεί για πολύ δυνατές παραγωγές».

Για παράδειγμα, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, είναι ευχάριστες εκπλήξεις. Με τον Άρη, μαζί με την επιστροφή του Ηρακλή στην Stoiximan GBL και τον ΠΑΟΚ που εύχομαι σύντομα να γίνει πράξη και η αλλαγή σκυτάλης, ώστε να δούμε ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις.

Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και στο ελληνικό Πρωτάθλημα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ώστε στο τέλος της σεζόν για να μιλάμε για ωραίες, μπασκετικές ειδήσεις.

Στην προσπάθεια μας, όπως στην Stoiximan Greek Basketball League, έτσι και στο Stoiximan Super Cup έχουμε πολύτιμους συμμάχους τους οποίους θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω. Και πιο συγκεκριμένα, τον μεγάλο μας χορηγό τη Stoiximan, την COSMOTE Telekom, τη ΒΙΚΟΣ Cola, την Υδρόγειο Ασφαλιστική, τη Snappi, τον Ζύθο ΒΑΠ, την NBG PAY, τη SPALDING, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου και φυσικά την ΕΡΤ που είναι το τηλεοπτικό σπίτι του μπάσκετ».