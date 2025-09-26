Το Stoiximan Super Cup στη Ρόδο αρχίζει απόψε (26/9). Γνωστοί οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τους αγώνες των ημιτελικών.

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διαιτητών για τα σημερινά (26/9) παιχνίδια των ημιτελικών του Stoiximan Super Cup, το οποίο για μία ακόμη χρονιά πραγματοποιείται στη Ρόδο.

Στο πρώτο παιχνίδι, μεταξύ ΑΕΚ και Προμηθέα (17:00), θα βρίσκονται οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Σκανδαλάκης, ενώ το Ολυμπιακός–Καρδίτσα θα διευθύνουν οι Τσιμπούρης, Μαρινάκης και Τσάνταλη.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Οι διαιτητές και οι κομισάριοι των σημερινών αγώνων Stoiximan Super Cup είναι οι εξής:

Παρασκευή 26/9

ΚΓ Καλλιθέας 17.00 ΑΕΚ-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τηγάνης-Σκανδαλάκης/IRS Αγγελής (Βιτζηλαίος)

ΚΓ Καλλιθέας 20.30 Ολυμπιακός-Καρδίτσα Τσιμπούρης-Μαρινάκης-Τσάνταλη/IRS Αγγελής (Βιτζηλαίος)»