Stoiximan Super Cup: Αρχίζει η δράση στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα
Η Ρόδος φιλοξενεί για μία ακόμη χρονιά τον θεσμό του Stoiximan Super Cup. Συνολικά τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, θέλοντας να αρχίσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν.
Η δράση αρχίζει σήμερα, Παρασκευή (26/9), με τα ημιτελικά. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πατρών, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη του αγώνα στο Gazzetta.
Λίγη ώρα αργότερα, συγκεκριμένα στις 20:30, είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον έτερο ημιτελικό, αυτόν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα. Αντίστοιχα το παιχνίδι θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ 2 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη στο Gazzetta.
Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα πάρουν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9), ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20:00.
Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας
20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
20:00: Μεγάλος Τελικός
Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.