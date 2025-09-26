Η ημέρα της έναρξης του φετινού Stoiximan Super Cup έφτασε. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα ενώ η ΑΕΚ θα τα βάλει με τον Προμηθέα, στους σημερινούς (26/9) ημιτελικούς.

Η Ρόδος φιλοξενεί για μία ακόμη χρονιά τον θεσμό του Stoiximan Super Cup. Συνολικά τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, θέλοντας να αρχίσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν.

Η δράση αρχίζει σήμερα, Παρασκευή (26/9), με τα ημιτελικά. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πατρών, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη του αγώνα στο Gazzetta.

Λίγη ώρα αργότερα, συγκεκριμένα στις 20:30, είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον έτερο ημιτελικό, αυτόν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα. Αντίστοιχα το παιχνίδι θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ 2 ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη στο Gazzetta.

Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα πάρουν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9), ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.