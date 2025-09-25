Οι αποστολές του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Προμηθέα και της Καρδίτσας έφτασαν στη Ρόδο για το Stoiximan Super Cup. Αποστολή στη Ρόδο: Δημήτρης Οικονόμου, Νίκος Καρφής.

Η κοινή πτήση με την οποία ταξίδεψε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) στη Ρόδο και πλέον οι ομάδες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Stoiximan Super Cup.

Οι τέσσερις ομάδες είχαν αποχωρήσει το πρωί της ίδιας μέρας μαζί από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι δύο ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή (26/9), με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πατρών στις 17:00 ενώ λίγο αργότερα (20:30), ο Ολυμπιακός θα τα βάλει με την Καρδίτσα.

Οι νικητές των αγώνων θα αναμετρηθούν στη συνέχεια στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9) στις 20:00.