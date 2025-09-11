Η Stoiximan μετά την επέκταση του συμβολαίου της με την Greek Basketball League, χορηγεί και ονοματοδοτεί τη διοργάνωση του Super Cup που θα διεξαχθεί στη Ρόδο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Η Stoiximan θα είναι ο μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης του Stoiximan Super Cup που θα διεξαχθεί φέτος στη Ρόδο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά την επέκταση της συνεργασίας για το Πρωτάθλημα η Stoiximan θα είναι ο μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης του Super Cup που θα διεξαχθεί στη Ρόδο 26 και 27 Σεπτεμβρίου!

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο τίτλο της σεζόν ξεκίνησε και από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης θα χτυπάει στη Ρόδο καθώς θα διεξαχθεί το Super Cup της Stoiximan GBL που πλέον έχει γίνει θεσμός κι έχει αγκαλιαστεί από το κοινό με τον πιο θερμό τρόπο.

Από ακόμα ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού φυσικά δε θα μπορούσε να λείπει η Stoiximan η οποία θα είναι και φέτος μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης! Μετά την επέκταση της συνεργασίας για το Πρωτάθλημα ο πολύτιμος και στρατηγικός συνεργάτης της Greek Basketball League δείχνει εμπράκτως την στήριξή του στο αγαπημένο μας άθλημα βάζοντας την υπογραφή του στον πρώτο τίτλο που θα κριθεί σε λίγες ημέρες στο «σμαραγδένιο» νησί, το Stoiximan Super Cup!

Η συνεργασία της Stoiximan με τη GBL αποτελεί μια σταθερή και πολυεπίπεδη σχέση που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας και για το Super Cup, o πρόεδρος της Stoiximan GBL κ. Μιχάλης Μελής τόνισε: «Η στήριξη της Stoiximan και η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία κι έχει ξεφύγει από την τυπική στήριξη μιας χορηγικής συμφωνίας. Η Stoiximan είναι πολύτιμος συνεργάτης και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όχι μόνο για την ονοματοδοσία του Stoiximan Super Cup αλλά και για το γεγονός πως συνδέει το όνομα της με την άνοδο της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης σε όλα τα επίπεδα».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Stoiximan GBL κ. Ευθύμης Ρεντζιάς σχολίασε: «Η συνεργασία της GBL με τη Stoiximan είναι πλέον σε υψηλά επίπεδα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν προσπαθούμε μαζί να ανταποκριθούμε σε σημαντικές προκλήσεις. Κοινός στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε ένα ελκυστικό προϊόν που αναβαθμίζεται συνεχώς και αγκαλιάζεται από τους φιλάθλους. Αυτό θα επιδιώξουμε και στο Stoiximan Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο».

O Commercial Director της Stoiximan, κ. Κώστας Διορέλης, ανέφερε: «Το ελληνικό μπάσκετ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του αθλητισμού στη χώρα μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις επιτυχίες της εθνικής μας ομάδας στη Λετονία, και η Stoiximan είναι περήφανη που στέκεται σταθερά δίπλα στο άθλημα. Ως Μεγάλος Χορηγός της Stoiximan Greek Basketball League, αλλά και του Stoiximan Super Cup, συνεχίζουμε με συνέπεια να στηρίζουμε τη διοργάνωση και να επενδύουμε στην ανάπτυξη του αθλήματος. Η συνεργασία μας με τη GBL βασίζεται σε κοινό όραμα για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που και φέτος ανοίγουμε τη νέα σεζόν με μια γιορτή του αθλήματος στην Ρόδο».