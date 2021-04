Τζένκινς: «Ευλογημένος που έπαιξα στον Ολυμπιακό» (pic & vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε συμφωνήσει με την Τενερίφη όπως είχατε πληροφορηθεί νωρίτερα και πλέον έγινε επίσημο.

Η ισπανική ομάδα τον ανακοίνωσε ενώ ο Τσαρλς Τζένκινς ανέφερε πως, «αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να παίξω σε μία τόσο σπουδαία ομάδα. Ευχαριστώ τον Ολυμπιακό για το χρόνο που πέρασα μαζί. Εύχομαι τα καλύτερα και σύντομα η Θύρα 7 να ξανακάνει θόρυβο στο γήπεδο».

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε κι αυτός από την πλευρά του τον Αμερικανό γκαρντ.

Blessed to have had the opportunity to play for such a historic club thank you @olympiacosbc I’m forever thankful for my time here. Wish you all the best and to see Gate7 back at full volume! pic.twitter.com/JhkDVRiN15

— Charles Jenkins (@thejenkinsguy22) April 10, 2021