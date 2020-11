Η Μπανταλόνα περιμένει τον… Χάρντεν! (pic)

Από τη στιγμή που ο Τζέιμς Χάρντεν εξέφρασε τις τάσεις φυγής από τους Ρόκετς με στόχο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μακριά από το Χιούστον, οι Τεξανοί έκαναν την απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσουν τον «Μούσια» προσφέροντάς του διετή επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του.

Οι «Ρουκέτες» του πρόσφεραν +50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως ωστόσο ο Χάρντεν φέρεται να προτιμά τους Μπρούκλιν Νετς ή τους Σίξερς ως επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στο μεταξύ, οι Ισπανοί θυμήθηκαν το προ εξαετίας πέρασμα του εκρηκτικού γκαρντ από την Μπανταλόνα, ποστάροντας ξανά τη φωτογραφία με την πράσινη φανέλα στο πλευρό του προέδρου του κλαμπ, Χουάν Αντόνιο Μοράλες.

Hey @JHarden13, we're waiting for you here in #LigaEndesa pic.twitter.com/FQfxDMgG40

— Liga Endesa (@ACBCOM) November 17, 2020