Με νεύρα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ξεκίνησε ο ημιτελικός του Super Copa της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Μπασκόνια.

Ο Σάρας τα έψαλλε στους παίκτες του κατά τη διάρκεια ενός timeout, λέγοντας: «Πάμε παιδιά, παίζετε καλά και τα γαμ@@@ όλα».

Δείτε το ξέσπασμα του

"Come one fellas! You are playing good and..."

El cabreo de Sarunas Jasikevicius#SupercopaEndesa pic.twitter.com/lvsS1mvYZf

— Supercopa Endesa (@ACBCOM) September 12, 2020